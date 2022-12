Président du CPAS de Wellin

Conseilleur communal durant près d’un quart de siècle, il a présidé, durant une législature et demie, l’action sociale et fut administrateur de l’AIOMS (Val des seniors à Chanly): un engagement à l’écoute et au service des citoyens dans le besoin ou âgés. En 2003, alors conseiller CPAS, il mit fin à sa carrière politique, cédant son siège à son fils Étienne. Ceux qui l’ont connu se souviennent aussi des voyages organisés pour les seniors wellinois, au travers de l’association "Amitiés Seniors", sans oublier son franc-parler. Les funérailles de Jacques Lambert auront lieu ce mercredi 28 décembre, à 11 h 00, en l’église Saint-Remacle de Wellin.