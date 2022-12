Les anciens mandataires virtonais Pierre Scharff (Les Engagés) et Élie Deworme (PS) ainsi que le député fédéral d’Attert Josy Arens (Les Engagés) ont interpellé Thomas Calande, pharmacien et directeur d’exploitation du réseau Familia.

Celui-ci explique, en somme, qu’il aurait préféré maintenir la pharmacie ouverte. En effet, à Ethe, l’officine était rentable: les raisons de la fermeture n’étaient donc pas économiques. Le problème est dû au manque de personnel.

« Des raisons légales et organisationnelles »

Voici la règle: un pharmacien doit toujours être présent dans l’officine lorsqu’elle est ouverte. Or, selon le directeur d’exploitation, les pharmacies – et pas uniquement Familia – font face à trois effets post-Covid: un absentéisme grandissant au sein du personnel, une "crise existentielle des soignants qui se réorientent vers d’autres secteurs", et trop peu de nouveaux pharmaciens (ils préfèrent se tourner vers l’industrie pharmaceutique).

Thomas Calande estime, en outre, que le grand-duché de Luxembourg exerce "une concurrence déloyale grâce à son attrait fiscal".

Deux scénarios étaient possibles à Ethe

Concernant la pharmacie Familia à Ethe, la "gérante a décidé de changer d’orientation, pour des raisons familiales bien légitimes", indique Thomas Calande.

Dès lors, l’enseigne a envisagé deux possibilités: soit ouvrir la pharmacie un jour sur trois, quand un pharmacien remplaçant aurait été disponible, soit "procéder à un regroupement structuré et temporaire de nos forces au sein de l’officine de Virton". Bref: fermer Ethe.

C'est donc la seconde option qui a été choisie, "la moins mauvaise", selon le directeur du réseau Familia, Thomas Calande.

Le secteur est donc en pénurie. Si la mesure semble temporaire, selon les termes du directeur, rien ne dit quand celle-ci sera levée, ni si elle le sera.

Messancy fermée le samedi

Par ailleurs, la pharmacie Familia de Messancy fermerait quant à elle le samedi, pour des raisons identiques.

Contactée par nos soins, la gérante de la pharmacie d’Ethe n’a pas souhaité répondre à notre demande d’interview.