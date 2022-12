Le parcours inédit d’un Paliseulois prêtre-ouvrier

« Maman m’a dit que je faisais de la peine à mon père »

André-Marie, pourquoi avoir choisi cette voie ?

C’est au hasard d’une rencontre, quand j’étais au séminaire à Namur. Nous étions tous formatés pour aller en paroisse. Je n’y étais pas opposé, mais le discours d’un prêtre-ouvrier venu nous parler de son sacerdoce, à l’invitation du responsable du séminaire, – qui s’en est mordu les doigts par la suite – a été le déclic. Je savais que je voulais suivre les pas du Christ en partageant la condition de celles et ceux au bas de l’échelle. Je n’aime pas beaucoup l’accent mis sur le culte, sur le discours à l’intérieur d’une église. Ça me semble loin de la vie des gens.

Pourquoi le boss du séminaire s’en est-il mordu les doigts ?

C’est une façon de parler. Il a tenté de me dissuader. Deux ou trois fois, il m’a appelé pour me demander pourquoi je voulais aller en usine, ce qui m’intéressait dans le monde ouvrier. Il m’a conseillé de faire une licence en sciences éco à Louvain. Je lui ai juste demandé: « D’accord, mais combien d’ouvriers vais-je y rencontrer ? » La discussion s’est arrêtée là. Ceux qui choisissaient de suivre cette voie devaient faire deux ans de stage au lieu d’un. Même mes parents s’inquiétaient.

Que vous disaient-ils ?

Un jour que je faisais la vaisselle avec maman, elle m’a dit que ma décision faisait de la peine à mon père, que je devais lui parler. Elle m’a déclaré ceci: « Ton papa a travaillé dur en usine pour vous payer des études à toi et à tes deux frères. Il ne voulait pas que vous connaissiez l’usine à votre tour et voilà que tu décides d’y aller ! ». J’étais un peu ébranlé parce que je ne savais pas où j’allais mettre les pieds et comment je serais accueilli.

Comment avez-vous convaincu votre père ?

Il est venu avec moi à Liège chez les prêtres-ouvriers et il a été convaincu, lui, le Jociste qui militait aussi aux Équipes populaires. Il a compris et cela m’a rassuré.

« Le christianisme, ce sont les actes »

Comment avez-vous débuté dans le monde ouvrier ?

Je suis arrivé chez Colgate-Palmolive où on m’a dit qu’avec mes diplômes je pouvais faire de la compta. J’ai dit que je voulais être ouvrier, pas employé. Je me suis retrouvé aux caisses, le poste le plus dur physiquement. Il fallait lever des tas de boîtes de lessive très lourdes à plus d’un mètre. Un chef m’a demandé d’aller chercher une palette. Je ne savais pas ce qu’était une palette. Après 15 jours, je me suis demandé ce que je foutais là: impossible de parler avec les collègues, tout le monde bosse. Il m’a fallu 9 ans pour que je réalise que j’étais pleinement un prêtre-ouvrier.

Comment les ouvriers voient-ils ce collègue curé ?

Je n’ai pas dit que j’étais curé durant mon stage, car je n’étais pas encore ordonné. Par la suite, ils ont continué à m’appeler André, ainsi qu’à la FGTB où j’ai milité durant des années, au grand dam de la CSC.

Comment faire son job de curé dans un monde hostile à l’église ? Ne prêche-t-on pas dans le désert ?

Non. Ce qui a le plus compté c’est l’importance que tu portes aux gens et l’amitié qui en naît. Globalement, ils s’en moquent que je sois prêtre ; par contre ils ont une totale confiance en moi. J’ai partagé leur condition en vivant parmi eux, en connaissant le chômage, les difficultés. Pour moi le christianisme, ce sont les actes. Ce que l’on fait doit être en adéquation avec ce qu’on dit et cela, mes collègues et les ouvriers en général y étaient sensibles, parce qu’ils disaient que je montrais une autre facette de l’église.

Combien y a-t-il de prêtre-ouvrier ?

Une petite dizaine à peine. Nous sommes les derniers. Il n’y en a plus après nous.

André Antoine, le dernier prêtre-ouvrier, par Giovanni Lentini, aux éditions du Cerisier, 128 pages ; 14 euros.