La minorité, par l’entremise de son leader Philippe Brynaert, a vivement critiqué le maire Pascal François, estimant que lui et le collège n’octroyaient pas le même type d’aides chauffage de 1 300 € aux associations de la Commune. "Ton acharnement sur la salle de Villers-la-Loue est honteux. Je me demande si les échevins et conseillers sont au courant de tes agissements ? Jusqu’où iras-tu dans ta volonté de nuire ?", a dit notamment M. Brynaert.

M. Brynaert a rappelé le précédent d’octobre où le groupe des Baskets à Gérouville (club de danse) a dû passer sous un autre régime d’aide via la location de la salle.

Cette fois, c’est le club de gym de Villers-la-Loue qui bénéfice de la salle abbé Denys à Villers-la-Loue et ne pourrait lui non plus bénéficier des fameuses allocations chauffage, mais d’une simple aide dans le cadre de la location (370 €).

M. Brynaert, lors de la séance du conseil communal, a estimé que les enfants de l’école libre de Villers, fréquentant la salle abbé Denys dans le cadre de l’accueil extrascolaire, étaient en outre pris en otage par le bourgmestre qui menaçait de fermer cette salle pour non-conformité aux normes incendie.

À ce propos, Pascal François se veut rassurant: il a suivi l’avis des pompiers qui autorisaient un délai au 1er juillet 2023 pour se mettre en règle incendie. Donc l’accueil extrascolaire des enfants sera sauf à Villers.

Les Baskets à Gérouville toucheront plus

Pour ce qui concerne l’allocation chauffage au club de gym qui fréquente la salle abbé Denys, le maire de Meix estime avoir agi correctement: "Le groupe de gym paie une location et une indemnité chauffage au gestionnaire de la salle abbé Denys, un intermédiaire. On supprime l’indemnité au gestionnaire de la salle et on rembourse la location de 370 € (tarif 2022) au seul groupement utilisateur de cette salle. Il n’y a donc aucune discrimi nation de notre part."

Et pour le club de danse les Baskets à Gérouville, là encore le mayeur de Meix estime qu’il n’y a eu aucune discrimination dans son chef. Que du contraire car au bout du compte le club de gym va y être gagnant en touchant plus de la Commune !

Explications.

Les associations de la Commune bénéficient d’allocations chauffage de 1300€ lorsqu’elles mènent leurs activités dans des bâtiments communaux. Or le club les Baskets à Gérouville a dû quitter temporairement les locaux communaux, en cours de transformation, pour trouver refuge dans un bâtiment de l’école libre de Gérouville.

"Dans ce cas, nous proposons à l’association de l’aider directement sur base de ses frais réels. C’est même un système plus avantageux comme vous allez le voir… Le groupe les Baskets a ainsi dû payer 547 € en 2021 et 1 400 € en 2022 au PO de l’école libre. À l’exception du nettoyage de salle qui revient à 370 €, nous allons donc pouvoir accorder environ 1 577 € au club de basket, ce qui est au bout du compte plus avantageux que l’allocation chauffage. Où est la discrimination ?", dit encore Pascal François.