Un budget 2023 en boni à Habay, mais un budget qui radoterait, selon l'opposition

Boni de plus de 500 000 €

Martine Simon explique donc que l’exercice 2023 générera des recettes de 16 124 167 €, alors que les dépenses ne s’élèveront qu’à 15 531 770 €, soit 592 397 € de boni au service ordinaire, sans aucune augmentation des taxes, souligne la majorité. Et ce, malgré l’augmentation du coût salarial et des charges.

Le groupe Écolo souligne que ce budget est "sage", sans doute trop à son goût. "Un certain nombre des dépenses prévues pour des actions sociales ou environnementales est trop faible, voire inexistante, regrette Marc Antoine. L’information, la participation citoyenne ou encore le Pôle énergie ne fonctionnent pas bien." Écolo votera contre le budget, alors que le reste des conseillers l’approuveront.

Moins facile du côté extraordinaire

20 666 670 € sont prévus pour les dépenses extraordinaires, dont le financement sera réparti via 11 801 842 € d’emprunts, 2 247 685 € de subsides escomptés et 4 307 569 € d’autofinancement.

Le point qui a chiffonné le conseiller indépendant Jean-Marc Devillet: le rachat par la commune d’un seul des deux bâtiments de Trabelbo, le site à réaménager (SAR) derrière la gare de Marbehan. "Au départ, on parlait d’acheter la totalité, maintenant, on n’achète plus que le bâtiment 1, celui qui est le plus en mauvais état, constate-t-il. Pourtant, on voit dans les points suivants qu’on recherche des locaux pour stocker du matériel du service travaux. Si on avait acheté Trabelbo, on n’aurait pas besoin de louer !"

Serge Bodeux rétorque que le bâtiment 2 est beaucoup plus cher. "Deuxièmement, continue le bourgmestre, je pense que pour Marbehan, il est plus intéressant d’avoir des artisans, des gens qui offriront peut-être de l’emploi, que de faire du stockage dans ce bâtiment 2." Ce bâtiment devrait peut-être accueillir une scierie.

Le service extraordinaire est approuvé majorité contre opposition.

« J’ai l’impression de radoter »

Nathalie Monfort, conseillère de l’opposition du groupe Vouloir Habay, a repris un texte qu’elle avait déjà lu en janvier 2022, lors de la présentation du budget de cette année. "Ici, de nouveau dans votre note de politique générale, quelques projets concrétisés, plusieurs projets en cours ou subsidiés mais la plupart des projets restent à réaliser, fait-elle remarquer. Depuis le début de cette législature, nous avons l’impression d’analyser toujours le même budget, vu le peu de réalisation et le manque d’anticipation." La majorité répond que les projets prennent du temps. "Partout, il y a beaucoup plus de projets que de réalisations", conclut Serge Bodeux.