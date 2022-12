Les « bonnets rouges » déposent des cartes

40 cartes

Avec des bonnets rouges, les jeunes sont facilement identifiables et se repèrent dans le quartier, cherchant la "bonne boîte". "Nous sommes maintenant attendus. Certains guettent notre venue par la fenêtre et viennent nous saluer. Nous avons alors l’occasion de se souhaiter un joyeux Noël de vive voix", poursuit l’enseignante. Au total, une quarantaine de missives sont déposées. "Des cartes sont aussi distribuées à ceux qui nous épaulent dans notre projet de l’école du dehors."

Les retours, eux, ne se font pas attendre. "Nous avons distribué les cartes ce mardi. À midi, nous avions déjà une carte en retour. Un sachet de bonbons pour la classe est également arrivé très rapidement", enchaîne Virginie Jadot. Elle insiste cependant: "En classe, l’accent est mis que le fait que le but n’est aucunement de recevoir quelque chose en retour mais uniquement de faire plaisir." Évidemment, un retour est toujours bien accueilli: "Chaque enfant signe sa carte. Et lorsqu’un courrier arrive à l’école, il est généralement adressé à l’élève et à la classe. Les jeunes attendent ces retours, c’est certain. Ils peuvent retourner chez eux avec le document et une photo est prise lorsqu’ils déposent les courriers dans la boîte. C’est un souvenir également", explique notre interlocutrice, pas peu fière du travail et de l’investissement de ses élèves. Les "bonnets rouges" ou "lutins facteurs" eux, sont également très fiers d’avoir apporté un peu de cette magie de Noël dans le quartier de leur école.