François et Janique: créateurs d’ambiances

"C’est mon épouse qui a les idées, qui dessine, qui met en couleur, moi je découpe, j’assemble", commente François Racco. A chaque occasion peu nombreux sont les achats, la récupération est de bon ton. "Mon garage s’est transformé en petit atelier avec quelques petites machines avec lesquelles je travaille", dit encore celui qui aurait pu faire de la menuiserie-ébénisterie son métier mais qui a préféré, après la carrosserie, se destiner à la pose de carrelages et mosaïques. L’homme est doué !

Aux guirlandes électriques multicolores, le couple préfère une décoration personnalisée, renouvelée depuis trois ans chaque saison, avec inventivité et ingéniosité. "J’ai construit une boîte aux lettres qui est passée du rouge l’an dernier, au blanc cette année. J’ai fabriqué un traîneau, des paires de skis, des sapins, avec en fond accolé à la façade un chalet où par les fenêtres on imagine facilement un service de vin chaud." Le tout, bien sûr grandeur réelle, qualité professionnelle, même les tablettes de fenêtres ont été recouvertes pour leur donner l’aspect "neige" avec éclairage Led et solaire pour économiser l’énergie.

"Je ne cherche pas le tape à l’œil, je cherche juste à faire plaisir aux enfants qui passent." Et l’expérience montre à travers les images de vidéo surveillance que l’on prend bien du plaisir à venir s’installer au milieu de ces décors.

Janique De Sa, avant de s’installer dans cette rue, a déjà participé à Musson à plusieurs concours. "Mes amis me disent que j’aurais dû être décoratrice d’intérieure", confie cette aide-soignante à domicile. Le couple affiche une belle complémentarité lorsqu’il s’agit de créer des ambiances. Et il promet, "ce n’est pas fini, on a déjà des idées pour les prochaines années". L’installation de cette ambiance d’hiver montée depuis le 15 novembre restera en place jusqu’au mois de janvier. Elle vaut le détour !