Ces propos étaient ceux de Christian Ngongang

Il s’agit des dires suivants: "Des modifications de tarifs étaient annoncées depuis septembre. Le tarif habituel est passé de 10,90 à 12 €. Le club, en fonction du nombre d’heures de location bénéficiait d’un tarif ancestral préférentiel de 6,40 € obsolète, maintenu tant que la piste n’était pas rénovée. Pour faire face à l’explosion des coûts énergétiques et des multiples indexations de salaire, le CA pluraliste de la Rescam pluraliste a décidé à l’unanimité, d’une indexation des différents prix: droits d’accès à la piste, piscine, salles, synthétique… Notre volonté est qu’un maximum de personnes fréquente la piste. En témoigne l’accès gratuit accordé aux Marchois. Le CAF était présent le 24 novembre à la réunion des utilisateurs des infrastructures de la Rescam, lors de laquelle a été proposée la modification tarifaire. Il n’a rien dit. Et au conseil communal du 12 décembre, on apprend que Monsieur Lespagnard a reçu un courrier. Si on avait été informé des difficultés du CAF, on aurait trouvé une solution. On va rencontrer ses responsables début janvier 2023 pour trouver un terrain d’entente."