Cent bougies pour Hélène Lecapitaine

Moment qui reste toujours particulier, dernièrement, au home La Bouvière à Vielsalm. On y fêtait le centenaire d’une des pensionnaires, Hélène Lecapitaine. Le bourgmestre Élie Deblire y était présent pour deux bonnes raisons. La première, c’est qu’il est le mayeur des lieux et qu’il se déplace toujours en de pareilles circonstances, la seconde est qu’il n’est autre que le neveu de la jubilaire. Cette dernière, née le 11 décembre 1922, dans la région de Stavelot, a épousé Joseph Deblire, en 1943. Ce dernier fondera, avec son frère Antoine, les transports Deblire. Le couple élira domicile à Provedroux. Plusieurs enfants viendront enrichir cette union et, aujourd’hui, le tableau familial compte 15 petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants. Le secret de sa longévité ? Élie Deblire avance quelques pistes, reprenant un proverbe russe qui dit: " Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune ! " Et d’ajouter: " Il est fort probable que certaines valeurs soient tout de même incontournables. Je veux parler du courage et de la persévérance, de la confiance et de l’espoir, de l’amour et de l’affection, de la sagesse et de la patience, sans parler de l’humilité et de la clairvoyance. Toutes ces qualités t’ont probablement aidée à traverser les âges, les générations et les épreuves de la vie. "