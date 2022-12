À l’intérieur aussi !

Une fois la porte franchie, l’impression est tout aussi fastueuse ! Couronnes, bonhommes hiver, casse-noisettes, étoiles et autres décorations sont installés dans les moindres recoins de la maison. La cuisine se sépare du salon avec un immense sapin où d’un côté des gnomes veillent sur des centaines de boules tandis que de l’autre de petits rennes sourient aux visiteurs. " On aime ce côté cocooning " , explique le couple qui n’a pas hésité à installer à l’arrière de sa propriété une permanente ambiance africaine avec palmiers, girafe et lion à côté d’un petit bar.