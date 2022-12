5300 leds décorent une maison de Bellefontaine à l'occasion de Noël

L’an dernier, en janvier 2021, il découvre sur internet des installations australiennes et américaines où les propriétaires ont installé plusieurs guirlandes qui clignotent en rythme avec la musique diffusée. Chez cet habitant de Bellefontaine, on peut entendre la musique via un haut-parleur placé en extérieur ou en se branchant sur le 103.0 FM de son autoradio ! On peut capter la musique diffusée par ce fou de Noël au sein même de son véhicule. Chaque jour, des dizaines d’automobilistes ralentissent devant son domicile pour admirer le spectacle, entre 17 h 00 et 23 h 00 ou encore entre 7 h 00 et 8 h 00.

Une consommation dérisoire

Au total, Frédéric a installé et programmé lui-même 5 300 ampoules leds, très exactement ! Un travail titanesque qu’il mène depuis plusieurs mois avant les réjouissances de fin d’année. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la consommation totale de son installation ne dépasse pas les 40 watts. Grâce aux leds et à des transformateurs, l’ensemble fonctionne avec peu d’électricité. Frédéric le reconnaît lui-même, il faut des limites à tout. Il ne compte pas agrandir son installation. La modifier ? Pourquoi pas… Qui sait, nous le verrons l’an prochain certainement !