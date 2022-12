Un budget communal prudent à Gouvy

Marc Grandjean, conseiller de la minorité, a interrogé l’échevin sur les mesures prises pour économiser l’énergie, voire produire sa propre énergie. "Une sensibilisation a été faite dans les écoles, les fabriques d’église et au garage communal afin de limiter la facture énergétique. Une réflexion sur le placement de panneaux photovoltaïques est en cours", a précisé Raphaël Schneiders. Quant à la consommation de mazout, la bourgmestre Véronique Léonard a rappelé que la convention des maires oblige la Commune à tenir un cadastre des consommations à jour. Elle saura dans trois ou quatre mois, si, grâce à la sensibilisation, elles diminuent.

Les charges financières liées à la construction du futur hall des sports sont, pour la première fois, inscrites au budget, même si l’emprunt ne sera contracté qu’en 2024 ou 2025. À la question de Guy Schmitz sur la poursuite du projet, l’échevin a rappelé que l’estimation globale du coût sera connue fin janvier, début février. Le marché doit être notifié pour le 2 ou 3 mars. "La Commune a reçu une promesse de principe en 2020. On attend la promesse ferme de subside: le collège se prononcera sur la continuité du projet dès qu’il l’aura reçue", a-t-il ajouté.

À l’extraordinaire, plusieurs projets qui n’ont pu se réaliser en 2022 ont été réinscrits. Le total des investissements s’élève à 4 493 724 €. L’acquisition d’un terrain au parc d’activité économique de Courtil, pour y aménager une zone de dépôt de matériaux, de même que l’aménagement d’un parking à l’école Sainte-Thérèse et le redémarrage des travaux d’égouttage, de conduite d’eau et de voiries à Gouvy village ont été budgétés. Certains coûts ont été jugés beaucoup trop élevés par la minorité. Le budget extraordinaire a été approuvé majorité contre opposition. Unanimité, en revanche, pour l’ordinaire.

Le projet immobilier à Sterpigny a également suscité le débat avec, à l’ordre du jour la modification d’une voirie communale dans le cadre du permis d’urbanisation “Grandjean-Ponette”. Marc Grandjean et Guy Schmitz ont demandé que ce lotissement soit aménagé pour satisfaire les riverains, en particulier l’organisateur du festival de jazz, l’un des fleurons culturels de la commune. "Je ne vois pas où est le problème, a répondu l’échevin Michel Marenne. Ce riverain était opposé à la suppression de la haie. Or, la majeure partie de celle-ci va rester." Les mandataires de la minorité ont déploré le manque d’informations et voté contre, à l’exception de Marc Grandjean qui s’est abstenu.