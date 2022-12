Sous prétexte de l’aider à réussir ses examens pour l’obtention de son permis de conduire, il lui a demandé des faveurs sexuelles que la jeune fille lui a refusées.

Devant son insistance, elle a accepté de lui faire un massage du dos qui a dégénéré. In fine, elle s’est retrouvée nue, coincée sur son lit, le prévenu l’immobilisant et lui caressant les parties intimes. La victime a déposé plainte. Dans ses dénégations, le prévenu s’embrouille dans des explications alambiquées.

Le juge Pavanello a voulu en savoir plus sur la santé psychologique du prévenu et l’a envoyé au Centre de santé mentale de Libramont qui a mis en exergue une personnalité très narcissique.

Mercredi dernier, le prévenu est revenu devant le tribunal pour entendre réquisitoire et plaidoiries, mais aussi pour répondre d’une deuxième affaire qui est arrivée au parquet depuis lors.

Cette fois, c’est une dame de 71 ans qui a déposé plainte pour des faits à peu près similaires, mais assez anciens.

Le prévenu, qui est marié et qui a trois enfants qui vivent au Sénégal avec leur maman, reconnaît qu’il s’entendait bien avec la septuagénaire qui lui louait un appartement.

"Cette plainte arrive deux ans après les faits, explique Me Manon Hulstaert, l’avocate du prévenu. La dame voulait résilier le bail et est tombée sur un article de presse qui relatait l’affaire avec la jeune fille. Elle en a profité pour le faire chanter. Elle a finalement déposé plainte pour s’en débarrasser plus facilement. Mais dans ces deux affaires, il n’y a rien d’autres que deux versions de femmes comme éléments à charge. Mon client n’a aucun antécédent judiciaire. Il n’y a aucun élément probant qui étaye les versions des plaignantes. Je demande l’acquittement de mon client."

Trois ans de prison requis

Le ministère public et l’avocate de la jeune fille ne l’entendent pas de cette oreille: "Il y a des indices précis et concordants, estime la substitute du procureur du roi Stéphanie Brand en rappelant les événements." C’est d’autant plus désagréable que dans le premier cas vous agressez quelqu’un qui pourrait être votre fille et dans le deuxième cas, qui aurait pu être votre mère ". Le ministère public a requis 3 ans de prison dont la moitié avec un sursis probatoire pour autant qu’il accepte un suivi psychologique.

"Vous n’avez aucune empathie pour vos victimes, se justifie Stéphanie Brand. Vous avez un mépris total pour les femmes que vous considérez comme des objets. Aux accusations d’attouchements, on peut ajouter la ruse avec laquelle vous jouez pour arriver à vos fins."

Me Mégane Weyders a expliqué le calvaire vécu par la partie civile mineure: "Elle avait une totale confiance dans celui qui devait l’aider. Elle gardera à jamais des séquelles de cette confiance bafouée et de cette humiliation."

Le jugement sera prononcé le 11 janvier par le juge Jean-Paul Pavanello.