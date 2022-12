Sans dons de Viva, difficile de tenir

Les prises en charge explosent

Du travail, ces professionnels en ont malheureusement énormément. D’ailleurs, depuis la période du Covid, les demandes de prises en charge ont nettement augmenté dans la province. "La période de confinement a fait très mal, explique Aline Noël. Certains parents ont sombré dans diverses problématiques qui se répercutent sur les enfants. Malheureusement, l’ASBL n’est pas suffisamment subventionnée et les moyens sont donc limités." Après la période des 45 jours de retrait du domicile, rares sont les enfants qui réintègrent leur famille. Commence alors pour beaucoup de longs placements en institution. Néanmoins, lorsque c’est possible, l’ASBL tente de garder un lien fort entre les parents et leurs enfants. "Ces rencontres ont lieu dans notre bâtiment de Libramont, explique la directrice. Nous disposons de locaux propices à ces échanges et à la détente."

De multiples projets grâce aux dons

Depuis maintenant trois ans, l’ASBL peut compter sur les dons générés lors de l’opération Viva for Life. "Sans ces dons, l’ASBL aurait très difficile à survivre, assure la directrice. Grâce à Viva for Life, nous avons pu acheter le bâtiment de Libramont. Cela nous permet de faire des économies et de les réinjecter dans des choses essentielles à l’accueil des enfants, comme l’achat de vêtements ou de chaussures. Les dons nous ont également permis d’aménager le local de rencontre parents-enfants. Toujours via l’aide de l’opération, nous espérons pouvoir renforcer notre équipe de professionnel dans un futur proche." Bien que très heureuse de toute la générosité des gens à travers un tel événement, la dame ne peut s’empêcher de constater un fait. "Viva for Life est un magnifique événement mais qui répond malheureusement aux manquements du monde politique."