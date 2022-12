Pourquoi fermer l’abbaye de Cordemoy

La décision de fermeture de l’abbaye n’a pas été prise par l’Ordre des cisterciens mais bien par le Saint-Siège le 15 décembre 2016. Selon ce document, la communauté a été dissoute et les sœurs appelées à quitter le lieu et de trouver une autre communauté de l’Ordre. Le document stipule une fermeture à brève échéance. À noter qu’une non-obéissance peut aller jusqu’à l’exclusion de l’Ordre auquel appartiennent les sœurs.

L’avis de la commission de fermeture

Frère Éric, membre de la commission et membre de la communauté cistercienne d’Orval, s’est rendu à plusieurs reprises à Clairefontaine. Il nous donne sa version sur cette malheureuse affaire qui secoue le lieu depuis maintenant six ans.

"Si la plupart des moniales ont consenti à quitter les lieux, six moniales sont cependant restées. Contrairement à ce qu’on a pu lire, ces moniales n’ont jamais fait l’objet de pressions ni de harcèlement, encore moins de menaces. Il n’a jamais été question non plus d’expulsion. Nous n’en avons jamais eu l’intention et n’avons aucune autorité pour ce faire. Les différentes interventions de la commission ne sont que la suite logique de la fermeture annoncée. La procédure engagée par l’ordre, si elle va jusqu’à son terme, pourrait aboutir au renvoi des sœurs de l’Ordre cistercien. Entre le 15 décembre 2016 et le 15 août 2022, à de nombreuses reprises, les sœurs ont été invitées à prendre une décision: rester dans l’Ordre et choisir une autre communauté ou demander une dispense de leurs vœux religieux. En août 2022 ayant choisi de rester dans l’Ordre elles ont été acceptées dans deux abbayes (Chimay et Soleilmont) et en sont devenues depuis membres officiels. Pourquoi dès lors ne quittent-elles pas Cordemois ? Elles évoquent la santé préoccupante d’une des leurs. Pourtant tout est organisé dans l’abbaye qui peut l’accueillir avec lit médicalisé et tout le suivi médical nécessaire."

Souffrance pour toutes les sœurs

"Il est clair, et nous le comprenons très bien que, quitter l’abbaye de Clairefontaine après autant d’années, est, pour ces six sœurs une véritable souffrance. Mais il faut être conscient qu’il y en a également beaucoup chez les sœurs qui sont parties il y a plusieurs années. L’une d’elles, devenue Supérieure d’une communauté en Norvège, a avoué encore pleurer tous les jours en pensant à Clairefontaine. Il y a souffrance également chez celles qui ont accepté de les accueillir et qui ne comprennent pas aujourd’hui l’attitude des sœurs persistant à rester dans l’abbaye."

L’avenir de Cordemoy

Il va sans dire également que cette situation entrave l’action de l’ASBL "Abbaye Notre-Dame de Clairefontaine", propriétaire du site, responsable de sa gestion et de son devenir. Un devenir qui, en accord avec l’évêque du diocèse, Mgr Warin, se précise avec la poursuite d’une vie ecclésiale et spirituelle dans l’abbaye et la mise à disposition du site entre les mains de l’Église Catholique Syriaque.

"Le but serait de faire de Cordemois un Centre européen au service de cette diaspora de catholiques orientaux disséminée partout en Europe, en organisant des retraites spirituelles, des sessions de formation, en maintenant un accueil à l’hôtellerie. Ce centre sera au service de tous et les prêtres se mettront au service du diocèse et plus spécialement des fidèles de Bouillon et de ses environs."