Marie Ngo Thai Hiep ordonné par le nonce

Il est vicaire dans notre province, au sein de l’unité "Entre Ardenne et Gaume", à Habay-la-Neuve.

« Divin Messie »

Antoine-Marie Ngo Thai Hiep, lui, est arrivé en Belgique il y a moins de dix ans.

Lors de ses études au séminaire de Namur, il a été en stage à Bertrix, ce qui a motivé le choix du lieu de son ordination. Sa famille, restée au pays, a suivi la cérémonie via le net. Bertrix est actuellement l’épicentre de l’opération "Viva for Life." Les séminaristes de Namur, accompagnés notamment par le chanoine François Barbieux, président de l’institution et curé à Marloie, ont fait un petit détour par le "cube." Là, ils ont entonné "Venez divin Messie" chant de circonstance qui n’avait bien évidemment aucun rapport avec une finale de Coupe du monde.