Les coups de gueule du mayeur de Bouillon, Patrick Adam

Centimes additionnels, IPP et la taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers ne bougeront pas en 2023, "un sacré tour de force qu’il ne convient pas de négliger".

1er coup de gueule, la zone de secours

"Ce n’est pas simple d’y parvenir quand on sait que nous sommes impactés par des décisions que la commune ne maîtrise pas à savoir: dotations à la zone de police, (264 989 €) et à la zone de secours (276 546 €), Vivalia. Elles engendrent des coûts supplémentaires sans qu’il y ait souvent contrepartie financière desdites autorités ! Il est scandaleux que le pouvoir fédéral n’assume pas ses obligations et ses engagements pour ce qui est de la zone de secours. Où sont les 50% de subsides du fédéral ? Nous attendons que la zone fasse valoir ses droits et réclame ces montants avant de commencer tout démantèlement et qu’un audit financier soit mené quant à la gestion de celle-ci. Ce n’est pas à nous à payer les pots cassés des manquements du Fédéral et d’une gestion financière qui pose questions. Ceci est mon 1er coup de gueule."

2e coup de gueule, les pensions

Vu le contexte et les indexations les dépenses en personnel grimpent et grimperont encore en 2023. En 2021 elles s’élevaient à 3 832 280 € puis 4 150,556€ en 2022 pour atteindre 4 754 582 € en 2023. Une hausse cumulée de 922 300 €. Dans ces frais de personnel on note cinq nominations en 2023. "Ceci afin de lutter contre l’explosion des conséquences du passé qui s’impacte sur le montant de la cotisation de responsabilisation (300 564 €). Cette cotisation responsabilité découle de la politique “ pension ” du fédéral qui patauge. A l’heure actuelle sans changement de cap, les pouvoirs locaux foncent droit dans le mur. La politique fédérale met en péril nos finances. C’est mon 2e coup de gueule".

Gros bémol signalé par le mayeur: "Nous ne pouvons plus espérer des ventes de bois comme précédemment malheureusement. Les ventes de bois plafonnent à 1,1 million alors que parfois elles étaient réalisées à 2 millions avant 2018. C’est une sacrée perte sèche pour le budget communal que nous devons compenser." Pour ce faire, la commune se tourne vers le portefeuille des touristes avec l’odyssée de lumière (170 000 €), un camping avec un impact enfin positif sur le budget communal, les rentrées d’un minigolf, air de mobile-home de Poupehan, extension des terrasses,..

"La politique qui veut que le touriste contribue enfin au budget de façon directe est amplifiée", conclut le bourgmestre.