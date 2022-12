Le tout premier planétarium wallon sera opérationnel à Transinne en 2024

Cela fait plus de dix ans qu’on en parle du côté de Transinne. Et voilà qu’à quelques heures de Noël, un planétarium arrive comme un cadeau sur le site de l’Euro Space Center. Il s’agira du tout premier en Wallonie et il sera d’une belle taille, et bien évidemment doté des technologies les plus récentes. Il se présentera sous la forme d’un dôme avec gradins (voir esquisse ci-contre) et accueillera 120 personnes au minimum. Sa capacité maximale sera fixée à 150 spectateurs.