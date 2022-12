Le bourgmestre: « Le budget n’est pas dans le rouge »

Le bourgmestre de Saint-Hubert Pierre Henneaux revient sur le compte rendu du conseil communal qui se penchait sur le budget 2023. Il apporte des précisions et un petit rectificatif sur le contenu. Voici ce qu’il en dit: " Il est écrit que notre budget serait dans le rouge sans le relèvement des interventions pour l’impôt des personnes physiques ainsi que le Fonds des Communes, alors que notre budget présenté au CRAC avant ces relèvements était en boni de 25 129 €. De plus, ce boni, après intervention, se monte à 280 984 €. Les conseillers communaux cités dans l’article, MM. Breuskin et Bosendrof, confondent budget ordinaire et extraordinaire car ils parlent de l’énergie, poste qui fait partie du fonctionnement, et donc du budget ordinaire et pas extraordinaire. Je rappelle aussi que nous avons le plan Oxygène, pour venir en aide au CPAS. Ce prêt est pris en charge par la Commune à taux 0%. Nous avons versé 90 000 € en 2022. Même chose pour 2023 (+ 2% de l’intervention communale). " Le mayeur termine en citant quelques chiffres du budget dont les coûts en augmentation pour l’électricité +300%, le mazout + 25%, le personnel + 12%. En recettes, le budget prévoit 8% de moins tandis que le Fonds des travailleurs frontaliers augmente de +7%, l’IPP de 38% et le Fonds des Communes, de 22%.