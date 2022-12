L’automobiliste est-il responsable du décès du motard ?

L’accident s’est déroulé à Athus, au carrefour de la rue de la Promenade et de l’avenue du Luxembourg. Les éléments sont établis. Le prévenu, sortant en voiture de la rue de la Promenade, n’a pas vu arriver la moto de M. De Araujo, et ne bénéficiait pas de la priorité. D’un autre côté, l’expert mandaté a estimé que le motard roulait au minimum à 85 km/h, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h.

En première instance, la juge de police Mme Anne Deom a estimé que le conducteur de la voiture est fautif: "La vitesse excessive de la victime n’élude pas la faute du prévenu. En roulant à une telle vitesse, non seulement excessive, mais aussi inadaptée aux lieux et aux circonstances, la victime n’avait pas la maîtrise de son véhicule et a violé le code de la route. Sa vitesse est en lien causal nécessaire avec l’accident." Elle a malgré tout condamné le prévenu à trois mois de prison avec sursis, 400 € d’amende, trois mois de déchéance du permis et l’obligation de repasser les quatre examens pour le récupérer. Elle a décrété que la responsabilité de l’accident était imputable pour moitié aux conducteurs des deux véhicules.

Le prévenu a fait appel de ce jugement, estimant n’avoir commis aucune imprudence en s’engageant après avoir attentivement vérifié la chaussée et ne pas avoir vu le motard. "Si la moto avait roulé à 50 km/h, jamais cet accident ne serait arrivé, plaide Me Kock. Je demande l’acquittement de mon client."

Le ministère public, représenté par Yannick Rosart, estime la faute du conducteur de la voiture établie et demande une aggravation de la peine d’amende, la portant à 3 200 €. Le juge Philippe Nazé prononcera son jugement le 18 janvier.