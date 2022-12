« La solidarité envers les Ukrainiens est incroyable à Arlon»

Quel souvenir gardez-vous de ce premier voyage humanitaire avec le gouverneur ?

Il faisait très froid quand nous sommes partis. Le poste de douane en Pologne, où nous attendions les réfugiés qui venaient à pied, était exposé au vent et à la neige. Il y avait des petits enfants qui attendaient depuis des heures pour passer la frontière. C’était terrible. Je ressens toujours cette vive émotion, neuf mois plus tard, en le racontant. C’est très difficile encore aujourd’hui.

Votre famille vit en Ukraine ?

Oui. Un de mes neveux a été tué sur le front. Un autre a été blessé mais a souhaité retourner au front pour défendre son pays.

Comment se passe l’intégration des Ukrainiens à Arlon ?

Leur accueil a été très bien organisé, chaleureux. C’était très difficile pour les Ukrainiens et pour le CPAS qui faisaient face à une situation inconnue. Mais tout s’est bien passé. Aujourd’hui, les familles trouvent leurs marques. Même si la situation se prolonge. Ce que personne n’avait imaginé. C’est parfois difficile. Maintenant qu’ils ont des aides de l’État, les Ukrainiens souhaitent avoir leur logement, travailler mais la barrière de la langue complique les démarches. D’autres sont repartis pour travailler, même si leur maison est détruite.

Certaines familles d’accueil ont tissé des liens forts avec les réfugiés.

Une jeune femme a accueilli chez elle à Arlon une grand-mère, sa fille et son petit-fils gratuitement. La famille vient de trouver un logement à Arlon, ce qui attriste vraiment la jeune femme qui l’accueillait et appréciait sa compagnie. Ces personnes ont créé de liens très forts et elles restent en contact.

Avec l’hiver qui arrive, l’aide à l’Ukraine se poursuit. Quels sont les besoins ?

Des vêtements et sous-vêtements chauds, des vivres, des couvertures, des lampes frontales parce qu’il n’y a plus d’électricité.

Chaque dimanche, un convoi démarre de Luxembourg et passe chez nous récupérer les caisses pour l’Ukraine, où une association locale distribue les dons en fonction des besoins. L’élan de solidarité ne faiblit pas. Des concerts sont organisés pour notre association, les serveurs d’un restaurant ont donné plusieurs fois leurs pourboires. Des entreprises donnent aussi. Des dons qui profitent aux Ukrainiens à Arlon, et ce qui n’est pas utile ici est envoyé là-bas.

Vous cherchez un local ?

L’Écu de Bourgogne où nous stockons les dons va être vendu et nous cherchons un nouveau local d’environ 100 m2, pas trop cher et sec, à Arlon.