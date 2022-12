Il y a urgence pour la place Albert 1er à Florenville

"Le fait de postposer la présentation du budget est légitimé par le fait que nous avons décidé de bénéficier du Plan Oxygène, ce qui a nécessité des réunions préparatoires avec le CRAC et in fine le timing n’a pas permis la finalisation et la présentation dudit budget."

Le Plan Oxygène est un mécanisme de soutien du gouvernement wallon pour les communes via un droit de tirage encadré. Dès 2022, afin d’équilibrer leur budget, les communes vont pouvoir emprunter pendant 5 ans pour faire face à l’explosion des coûts (pensions, zone de police, zone de secours, dotation au CPAS). Par l’intermédiaire du CRAC, la Wallonie interviendra en remboursant aux communes une partie des annuités auxquelles elles devront faire face.

La place Albert 1er en urgence

"Pour la phase 3b de l’aménagement du centre (place Albert 1er et construction d’une halle), on a pu avoir des délais pour postposer au maximum. Mais maintenant on n’a pas le choix. On est vraiment coincé au niveau de la deadline, on doit déposer notre projet avant la fin de l’année pour maintenir les subsides", entame la bourgmestre. (NDLR: Au lancement des travaux, il avait été clairement stipulé que cette phase 3b ne pourrait démarrer que si la phase 3a (parking Trinteler, route d’Orval, rue du Miroir était terminée. Ce qui n’est pas encore le cas à ce jour).

Les travaux débuteront par la démolition de l’ancien pavillon du tourisme, l’aménagement de la place des 3 Suzanne avec augmentation du nombre de places de parking et la construction de la halle estimée à 780 000 € (+/– 60% de subsides). Ensuite aménagement de la rue de l’église (entre Carrefour GB et Zeeman), avec là aussi un accroissement du parking (idem pour la place des Chasseurs Ardennais).

Une place modulable

Entre les 3 Suzanne et la rue de l’Église, une espace à gestion différenciée modulable selon les activités organisées avec mobilier urbain enlevable. Essentiellement piétonnier l’espace sera accessible aux véhicules selon les nécessités. Grâce à cette modularité elle pourra compléter la partie centrale de la place pour les manifestations récurrentes (marché, carnaval, fête foraine…).

Sur la place proprement dite, le monument sera déplacé vers la gauche et agrémenté, comme le dit Yves Planchard, "d’une logique de l’eau". À noter que vu son état, l’actuel monument risque de souffrir d’un déplacement. "Tout ce qui pourra être conservé le sera et potentiellement intégré dans le nouveau."

Après ce sérieux lifting avec halle, jeux d’eau, espaces arborés mobilier urbain la place proprement dite pourra encore accueillir une quinzaine de voitures et autant de motos.

Tout cela est espérant que cette phase 3b ne se fasse pas au rythme de la 3a et sans oublier que sur se projet plane l’ombre d’un recours déposé par l’association des commerçants devant le Conseil d’État.