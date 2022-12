Houffalize a dit adieu à Alain Brouet

La vie associative houffaloise a perdu l’un de ses fidèles membres. Alain Brouet a en effet tiré sa révérence la semaine dernière, laissant de nombreux proches et amis dans le chagrin. Ancien président des Midistilfous, organisation carnavalesque bien connue dans la commune, Alain s’est investi pendant plusieurs années dans le folklore local. " Il fut le deuxième de nos trois présidents , explique Claude Philippart des Midistilfous. C’est lui qui avait fait passer notre groupe en ASBL, alors que nous étions en association de fait. Il voulait ainsi assurer la sécurité des membres du groupe . " Personnalité comique et appréciée, Alain Brouet maniait un humour pince-sans-rire, " parfois au sixième ou septième degré ", sourit Claude Philippart qui se souvient d’un homme discret, agréable et pieux. " Il était toujours de bonne humeur et de bonne compagnie. Il n’y avait jamais de problèmes avec Alain . "