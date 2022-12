Deux jugements différents

La justice s’est croisée dans le dossier d’un Bertrigeois de 56 ans, poursuivi pour des faits de mœurs, de harcèlement et de voyeurisme. Les tribunaux correctionnels d’Arlon et de Neufchâteau ont eu des lectures différentes dans deux dossiers distincts, mais aussi gênants l’un que l’autre. Le tribunal d’Arlon a condamné Rudy Mohy à dix mois de prison et à 800 € d’amende avec un sursis de trois ans, alors que le tribunal chestrolais lui a accordé la suspension probatoire du prononcé. En général, les dossiers sont rassemblés, ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire. À Neufchâteau, le prévenu se voyait reprocher un harcèlement permanent envers son ex-compagne avec qui il n’était pas resté plus de cinq jours. Le ministère public avait compté 72 SMS envoyés dans l’espoir de reprendre la liaison. Le procureur Gourdange avait requis 4 mois de prison et 800 € d’amende. Le juge André Jordant a estimé les préventions établies et désagréables, mais a estimé que, "vu les conditions de vie précaires du prévenu, une longue période de probation (cinq ans de suspension du prononcé) serait préférable à une condamnation."