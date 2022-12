Cure de jouvence pour l’école de Tintange

Le budget extraordinaire 2023 s’équilibre à la somme de 3 276 413 €. Et l’échevin des Finances de conclure: "2023 est la dernière année des gros investissements avant la période de prudence de 2024, année électorale ! Nous lancerons beaucoup de marchés en 2023, mais beaucoup ne seront finalisés qu’en 2024." À épingler les travaux décidés à l’extraordinaire, il y a le remplacement du pont de Malmaison vers Honville (126 000 €), l’entretien de voiries agricoles (137 000 €), la réfaction de la voirie entre Tintange et Grumelange (137 000 €), l’aménagement de la salle de Warnach en maison de village (570 000 €), l’achat d’une benne basculante (30 000 €), la liaison piétonne à Bodange (150 000 €), l’achat du bâtiment de l’Eldo sur la place du pachis (350 000 €), la construction du nouveau hall des travaux, marché commun avec la commune de Martelange (620 000 €), l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école de Sainlez (14 700 €).

70 Fauvillersois de plus

Le bourgmestre Stilmant a précisé quelques points du rapport pour l’année écoulée: Fauvillers compte 2 427 habitants au 1er décembre, soit 70 de plus qu’en 2021, 246 personnes ont été inscrites à la population pendant l’année 2022 dont 139 venants d’une autre Commune du royaume, 41 de l’étranger, 25 naissances et 41 mutations. Ce sont 133 personnes qui ont été rayées de la population, par suite de départ, pendant l’année 2022 dont 99 pour une autre commune, 17 pour l’étranger, 5 rayées d’office, c’est-à-dire partie sans laisser d’adresse et dont on ignore la résidence et 12 décès. Toujours pour ce qui concerne l’état civil, on dénombre 25 naissances: 12 garçons et 13 filles, 12 décès (5 du sexe masculin et 7 du sexe féminin), 7 divorces, 10 mariages, 7 cohabitations légales, 11 reconnaissances prénatales et 1 postnatale.