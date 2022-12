CPAS de Mesancy: un budget 2023 triste et pessimiste

Le budget ordinaire du CPAS de Messancy s’élève à 3 845 795 €, l’intervention communale passe de 1411 232 à 1614 283 € soit 14% de plus par rapport à 2022. "C’est un budget triste et pessimiste à l’image de notre temps, afin de faire face aux réalités actuelles dont on ignore l’ampleur et la durée, commentait le président . Combinées à la guerre en Ukraine, la hausse des prix, les situations personnelles vont s’aggraver, et malheureusement personne ne sait ce que nous réserve le lendemain".