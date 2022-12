Budget 2023 d’Etalle : optimiser l’aide aux personnes

Par rapport à 2022, les dépenses évoluent tant en frais de personnel qu’en frais de fonctionnement et de transfert. On note 730 000 € d’augmentation pour les frais du personnel, les frais de fonctionnement augmentent seulement d’environ 70 000 €. Quant aux frais de transfert, augmentation d’environ 250 000 € (200 000 € pour le CPAS). L’intervention globale est portée à 600 000 € et 45 000 € pour Stabul’accueil. Au niveau des recettes, 50 000 € supplémentaires du fonds des frontaliers, 340 000 € du fonds des communes, 80 000 € supplémentaires au niveau des centimes additionnels, 200 000 € au niveau de l’IPP et intérêts positifs estimés à 100 000 € (fin des intérêts négatifs). Concernant le budget extraordinaire, l’échevin confie: "Au travers des différents appels à projets, la transition énergétique se met clairement en place." De même la mobilité est envisagée en transversalité. par la sécurisation des voiries, par les projets PIMACI (passerelle, rénovation des trottoirs les plus anciens, marquage au sol, covoiturage). L’extraordinaire s’équilibre à 12 792 125 €: 5 773 204,85 € prélevés sur le fonds de réserve extraordinaire, 4 455 903,15 € de subsides, 2 500 000 € d’emprunts.

Les principaux projets pour 2023 sont : rénovations énergétiques complexes, bibliothèque, Roseraie : 2 300 000 € ; rénovation écoles Buzenol et Villers : 2 000 000 € ; construction d’une nouvelle crèche : 2 200 000 € ; aire de sports Fratin et rénovation plaine de jeux : 400 000 € ; réseau de chaleur: 1 000 000 € ; achat de terrains (Fergenwé) : 1 100 000 € ; PIC-PIMACI : 1 000 000 €.