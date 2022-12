A Bastogne, selon la minorité au conseil, il y aurait trop de reports de dossiers

Et de pointer les différents éléments qui ont permis cette absence d’augmentation: la réorganisation des services avec un budget du personnel qui est passé de 45% à 37% du budget global à l’ordinaire ( "Mais il ne faut pas aller trop loin et des engagements sont prévus"), des économies grâce aux renégociations des contrats, un subsidiation importante et une rigueur budgétaire.

L’échevin des Finances Bertrand Moinet présentera ainsi un budget en hausse de 13% équilibré grâce à des recettes de transferts (fonds des communes), un rattrapage au niveau de l’IPP et puis grâce à la croissance de la commune (hausse du précompte immobilier).

À l’extraordinaire, les projets sont aussi nombreux (voir notre édition du 22 décembre).

Rappelons toutefois le maillage de la mobilité douce, la création de la place à Bourcy, des travaux dans les écoles et notamment à Arloncourt.

Chat échaudé...

Face à ce budget, Jessica Mayon n’est pas totalement convaincue: "Voter un budget, c’est valider la politique qui est menée et c’est également donné son aval sur la manière dont elle est menée. Je reste dubitative notamment avec de nombreuses fois le mot “ divers ” dans ce budget. J’ai déjà eu des surprises donc chat échaudé craint l’eau froide." Le bourgmestre réagit: "Le chat doit plutôt être joyeux avec un beau poil. On a même confirmé des baisses de taxes, ce qui n’était jamais arrivé à Bastogne. Le chat doit ronronner."

La conseillère s’étonne aussi des 35% de dossiers reportés. Là, le mayeur montre les dents : "Je ne sais pas si c’est de la méconnaissance ou de l’esbroufe, mais vous êtes censés savoir qu’il faut inscrire les dossiers au budget pour avoir des subsidiations. Oui, les 19,8 millions ne seront pas consommés en 2023, mais c’est pareil dans toutes les communes."

Toujours sur les bancs de la minorité, Frédéric Lambert pointe aussi les 34,8% de report des projets, un pourcentage en hausse par rapport aux autres années hors-Covid. "Cet indice est trop haut ; il faut trouver des solutions pour réduire ces reports."

Le bâtiment des guides

Parmi les projets pour 2023, il a la création d’un bâtiment pour les guides. "Mais il sera partagé car il n’est plus pensable de réaliser un bâtiment qui ne soit utilisé que le week-end, indique le bourgmestre. Il y aura cependant des locaux de rangement spécifique." Ce bâtiment accueillera aussi la troupe de l’Extension. Deux logements sont prévus, un pour le concierge et l’autre qui devrait vouer à accueillir un médecin.

Ludovic Moinet (min) se félicite que ce projet aboutisse enfin. Il suggère toutefois l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, mutualisation du chauffage) et une meilleure gestion de la circulation sur le site.

La circulation qui sera au centre de la réflexion concernant les nouveaux bâtiments de l’ICET et de la redynamisation de l’ancien marché couvert qui l’accueille pour l’instant. Un sujet qui reviendra certainement sur la table du conseil.