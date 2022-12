34 jours de télétravail pour les frontaliers : enfin le feu vert légal belge

Lors de cette séance plénière, le député tintignolais Benoît Piedbœuf (MR) a salué l’avancée, et l’espoir d’arriver à un nombre plus élevé de jours autorisés. On parle en effet de 48 jours depuis plusieurs années. "On y travaille, a-t-il souligné en séance. La solution idéale serait de conventionner avec tous les pays voisins de façon à avoir une situation équilibrée."

Le député attertois Josy Arens (Les Engagés) a demandé qu’un groupe de travail soit créé pour aller plus loin: "34 jours c’est une nouvelle étape importante, mais ce n’est pas du tout suffisant. Dans le contexte actuel, avec les problèmes de mobilité que nous connaissons en sud-Luxembourg, les travailleurs frontaliers doivent pouvoir travailler de chez eux beaucoup plus souvent sans être pénalisés financièrement. " Il demande que soit créé un groupe de travail à cet effet.