Vivalia et Idélux en difficulté

La minorité fait basculer le vote

Pour les autres secteurs du groupe Idélux (environnement, finances, projets publics, eau), l’échevine Christiane Kirsch a eu beau expliquer les liens relatifs entre les diverses entités. Au vote, les huit voix négatives de la minorité ICM (Remy Welschen, Claude Lamberty, Roland Bastogne, Philippe Douret, Edwige Frisch, Fabrice Poncelet, Pascal Girardin) et PS (Pascal Feller) ont fait basculer le vote. La majorité (NUC) n’enregistrant que 7 voix positives (Roger Kirsch, Christiane Kirsch, Laurence Lorgé, Georges Meunier, Jean-Raymond Lichtfus, Jean-Marie Theis et Marie-Paule Burnotte et trois abstentions (Éric François, Benoît Poncelet et Stéphanie Jamotte). Marc Muller étant excusé.