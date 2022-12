Un planétarium à Transinne en 2024 : 10 ans qu'on attend cela

Or, une capacité de 150 spectateurs nécessite un bâtiment de 500 m², ce qui correspond à un dôme de 16 m + 2 x 3 m de couloir technique sur le pourtour. Ce planétarium devrait ouvrir ses portes au public fin 2024.

Il sera construit sur le parc d’activités économiques Galaxia juste à côté du bâtiment de l’Euro Space Center, côté Libin.

Concrètement, à l’intérieur, la projection sera réalisée par des projecteurs lasers très stables au niveau de la lumière et permettant des contrastes importants (noirs profonds et lumières vives). Des films mixant des vues réelles ou virtuelles d’objets ou de personnes ayant participé à l’odyssée spatiale : ciel, étoiles, lunes, planètes, comètes, bases d’observation, fusées, etc.

Une sonorisation et des micros permettent à un intervenant d’expliquer le contenu projeté sur l’écran ; la salle sera conçue de manière à inclure une dimension B2B pour des colloques et conférences en plus du planétarium.

"Avec plus de 100 000 visiteurs par an, l’Euro Space Center, est un atout majeur du tourisme wallon. Doté des toutes dernières technologies, ce planétarium permettra de renforcer l’attractivité internationale du site et participera au rayonnement touristique de l’ensemble de la Région", précise la ministre du Tourisme wallonne, Valérie De Bue qui avec son collègue Willy Borsus, intervient à hauteur de 3 431 407 €.

Tourisme d’affaire

Au-delà de l’impact touristique, ce planétarium sera aussi un véritable outil pédagogique qui permettra la sensibilisation aux carrières scientifiques et technologiques.

"Il n’existait pas de planétarium en Wallonie. C’est pourquoi le gouvernement a décidé de soutenir la mise en place d’une telle infrastructure à Transinne. Le fait de connecter ce nouveau planétarium à l’infrastructure existante de l’Euro Space Center permettra un impact optimum sur le plan pédagogique,grâce aux équipes déjà présentes et à la notoriété du centre mais aussi sur le plan de l’exploitation grâce aux économies d’échelle en termes de charges combinées à une fréquentation importante puisque couplée à celle de l’Euro Space Center qui bénéficie d’une grande notoriété", a conclu le ministre marchois.

Combler un manque en Wallonie

Ce projet, étudié par Idélux depuis 2015 et qui fait suite à un petit planétarium artisanal installé à l’Euro Space, sera subventionné aussi à hauteur de 1160 000 euros par le Commissariat général au Tourisme pour réaliser le bâtiment. Quelque 2 271 000 euros seront mobilisés dans les technologies de planétarium (écran, projection, films, gradins, scène…)

Ce projet permet en résumé de combler un manque, parce qu’il n’existe que 4 planétariums en Belgique dont 3 en Flandre, 1 à Bruxelles et aucun digne de ce nom en Wallonie, constate le gouvernement wallon, il va ensuite contribuer au déploiement international du pôle spatial Redu-Transinne qui comprend le centre ESA-ESEC à Redu et le parc Galaxia à Transinne.