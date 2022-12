Un marché de Noël à 100 000 € à Durbuy

Saumon grillé au feu de bois, sur toasts, huîtres et autres fruits de mer, patate ou toasts et même shoarma au foie gras, crêpes et gaufres, champagne chocolaté, chocolat chaud, chouffe coffee coiffé de crème fraîche (ou pas) ou bières spéciales… Il n’y a aucun doute, vous êtes sur le marché de Noël à Durbuy ! Un marché qui, cette année 2022, revient illuminé comme jamais. "Pour ma première édition, j’ai vraiment voulu renforcer l’aspect esthétique du marché, renforcer encore le côté magique et féerique de la fête dans une ville qui, avec son château, ses ruelles, se prête à merveille pour cet objectif", explique Yves-Marie Peter, président du SI de Durbuy. Et le SI a mis les moyens pour briller de mille feux et a investi 100 000 € (amortis en trois ans) pour changer tout l’éclairage de noël, en LED cela va de soi, pour une facture qui ne devrait pas être de beaucoup supérieure aux années antérieures. "Les commerçants sont déjà très contents de ces changements et on les sent très investis", ajoute le président. Impliqué Durbuy Adventure Valley l’est aussi avec sa patinoire et en jouant le jeu du vrai partenariat avec le SI. La gestion et la facture énergétique sont pour Durbuy Adventure Valley, le SI met le personnel à disposition et si bénéfices il y a, ils seront équitablement partagés.