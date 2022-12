Comme nos confrères de TV Lux l’ont annoncé, les deux partenaires ont même décidé d’aller plus loin dans leur rapprochement puisqu’en 2024, les deux listes fusionneront pour ne plus en former qu’une seule. "Nous étions en discussion et cela s’est confirmé au fur et à mesure de notre collaboration dans le Collège, raconte Philippe Léonard. Ce qui motive à prendre cette décision ? D’une part, la bonne collaboration et la complémentarité au niveau du Collège. Et plus globalement, la très bonne entente entre les deux groupes. D’autre part, le renouvellement des listes est toujours un peu difficile à réaliser. Tu dois aller chercher quinze candidats pour en obtenir un. Ici, nous aurons un groupe motivé. Mais la raison principale est évidemment la bonne entente et la vision commune dans l’avenir et la politique à mettre en place à Paliseul.".

Du côté de Claudy Thomassint, tête de liste Action lors des dernières élections et actuel président du CPAS, on se réjouissait de cette union. "Nous travaillons ensemble depuis bientôt deux ans, commente l’intéressé . Nous avons pu nous rendre compte que nous avions énormément de points en commun et surtout, que nous avions une vision commune sur la grande majorité des projets. Mais au-delà de l’action, il faut surtout souligner l’énorme respect mutuel et l’excellente ambiance de travail. Nous avons retrouvé de la confiance et sincèrement, nous travaillons très bien ensemble avec un bon mix entre nos compétences."

Les échevins devraient repartir, sauf peut-être Marie-Claire François

Au niveau pratique, Philippe Léonard sera tête de liste et candidat bourgmestre. Claudy Thomassint, pour sa part, devrait pousser la liste. "Il n’a pas vraiment fallu discuter. Dès le départ, Claudy m’a laissé le leadership, précise Philippe Léonard. Je serai une tête de liste bien affirmée. Est-ce que Jean-Pol Hannard et Marie-Claire François continueront en 2024 ? Jean-Pol est partant. Marie-Claire, probablement pas. Mais nous sommes encore en discussion et elle assume pleinement sa tâche pour l’instant. Elle est encore motivée comme au premier jour. Le nom de la liste ? Nous n’en avons pas encore parlé."

Concernant la liste Action, les trois membres du collège actuel, à savoir Claudy Thomassint, Marjorie Marlet et Stéphane Dauvin, repartiront en 2024. "Au niveau des conseillers, que ce soit à la Commune ou au CPAS, la grande majorité poursuivra", dit Claudy Thomassint.