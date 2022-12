La majorité à Tenneville prône à la fois la rigueur budgétaire et la poursuite des investissements

En liminaire à ces budgets, le bourgmestre Nicolas Charlier a proposé une note de politique générale basée sur quatre axes. Tout d’abord la rigueur pour une bonne gestion du personnel communal, pour une diminution de la consommation d’énergie (projet en partenariat avec Renowatt). "La commune a été précurseur avec la chaufferie au bois et les panneaux photovoltaïques", se félicite-t-il. Ensuite, la solidarité avec le soutien à l’action du CPAS, la sécurité collective dont la nouvelle numérotation découle, aucune augmentation des taxes. Puis, la responsabilité avec la poursuite des investissements dans les organes pluricommunaux, mais également dans de nombreux projets (voir ci-contre).

"Nous sommes très fiers de pouvoir dire que l’ensemble de nos grands projets d’investissement bénéficient de subventions des autorités supérieures", poursuit le mayeur.

L’échevin Marc Gauthier se félicite aussi du projet de maison multiservices. "Un projet qui répondra vraiment aux attentes et que j’aurais aimé mettre en place quand j’étais bourgmestre. C’est l’âme d’un village." Et Ludovic Collard de soutenir le projet de la place, projet PCDR. "On devrait déjà être dans les travaux sans le retard de deux ans créés par la Région."

Face à ces projets, la conseillère Sophie Léonard aurait souhaité plus de modération au vu de la situation actuelle. "Du courage politique, c’est oser regarder la situation financière de notre commune bien en face, lance-t-elle. Il faut trouver en interne les forces vives et ne pas toujours engager pour résoudre un problème. Il faut choisir les projets, en suspendre aussi si nécessaire, afin de ne pas plomber plus encore les finances communales. Nous nous sommes battus pour enfin aménager la place de Champlon. Mais pourquoi obtenir 500 000 € de subsides et y ajouter quasi 500 000 € de part communale. Revoyez le projet pour réduire cette intervention. Il faut faire mieux avec moins plutôt que moins avec plus."

Le bourgmestre Charlier ne partage pas cette analyse. "J’entends votre remise en cause et je la respecte. Cependant, ces projets sont déjà passés au conseil et ont reçu un avis unanime. Vous voulez supprimer le projet de la maison multiservices alors qu’elle va permettre d’apporter de nouveaux services aux habitants. Et le projet cœur de village est une demande. On évolue dans le coût, mais il n’est pas question de faire une place de Champlon au rabais. Il ne faut pas laisser croire non plus que le budget c’est la liste de Saint-Nicolas. Nous avions d’autres projets comme l’établissement d’œuvres artistiques dans la traversée de Tenneville, mais ce n’est pas une priorité. Je suis toutefois fier d’être dans une commune où on investit plutôt que de jouer le statu quo. De plus, si on ne fait pas ses projets, ce sont des subsides qui s’envoleront ailleurs alors que c’est aussi notre argent."

Au final, les conseillers apparentés MR ne voteront pas les deux budgets alors que M. Simon accompagnera la majorité pour voter le budget extraordinaire.