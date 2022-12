La fusion de Bastogne et Bertogne peut encore échouer

Il y a semble-t-il certains avantages en termes de rationalisation, mais une fusion suscite aussi des craintes, comme celle d’une absorption plutôt que d’une fusion. Et d’un éloignement des services. Il faut voir ce qui est mis en place.

Ce qui joue aussi, c’est la couleur des majorités politiques. Une même couleur, comme à Bastogne et Bertogne, peut faciliter les choses, mais susciter des craintes de l’opposition d’y rester encore longtemps. D’un autre côté, une fusion peut coûter cher à la majorité en place aux prochaines élections.

Via une pétition portée par la minorité bertognarde, une consultation populaire s’est déroulée sur la commune de Bertogne, après que la fusion ait été approuvée par les deux conseils communaux. Utile cette consultation ?

On peut comprendre que des opposants à un projet de fusion ont intérêt jusqu’à la dernière minute à montrer qu’ils ne sont pas d’accord, soit pour modifier les conditions de la fusion, soit pour mettre le projet en échec si c’est encore possible. Et c’est encore possible puisque le parlement wallon doit encore se prononcer.

65% des votants se sont prononcés contre la fusion, mais seulement 42% des personnes en âge de voter ont participé. Que penser dès lors de cette consultation ? Est-elle représentative de l’avis de la population ?

On est face à un processus participatif, qui n’a pas été voulu par les autorités communales. Ce n’est pas une participation massive, mais ce n’est pas une participation non négligeable. Une majorité assez nette de ceux qui se sont déplacés a voté contre cette fusion. Il est difficile de savoir pourquoi les autres n’ont pas été voter: parce qu’ils n’ont pas d’avis ? Parce qu’ils sont pour la fusion ? Contre ? Les résultats sont donc extrêmement difficiles à interpréter.

De part et d’autre, on peut s’appuyer sur ce résultat. Pour les opposants à la fusion, il est franc et massif. Pour les partisans, il est loin de recueillir l’avis de 50% de la population, puisque parmi les 42% qui sont allés voter, seulement deux tiers se sont prononcés contre la fusion. De mon point de vue, on doit pouvoir entendre les deux discours. On ne peut pas dire que l’un a complètement raison et l’autre complètement tort.

Cela veut dire que cette fusion ne fait pas que des heureux, elle suscite un certain nombre de questionnements et ne passe pas comme une simple lettre à la poste.

D’autres communes ne devraient-elles pas embrayer et fusionner, et devancer un potentiel processus obligatoire ?

Ce qui est frappant, c’est qu’il y a des incitants financiers, mais cela n’a pas l’air de suffire. Je ne sens pas au niveau wallon une vraie poussée forte en faveur de la fusion des communes. On ne la sent pas davantage à Bruxelles ou en Flandre. Peut-être qu’on n’inclut pas assez le niveau provincial et communal dans la réflexion.

En province de Luxembourg, les territoires communaux sont déjà assez étendus. Est-ce là qu’il faut le plus fusionner ? Le projet qui semblait si pas le plus avancé, mais qui était au moins le plus évoqué était la fusion entre Rochefort et Marche, qui sont déjà deux grosses communes.

Le fait que ces deux communes se situent dans deux provinces différentes n’est-il pas un énorme frein à leur fusion ?

On avait regardé, ça n’avait pas l’air insurmontable d’un point de vue juridique. Ce n’est en tout cas pas mort d’avance.