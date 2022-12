La dotation communale au CPAS de Nassogne : + 26 %

Directrice générale du CPAS, Caroline Chabot a ensuite présenté le budget 2023 de celui-ci, approuvé à l’unanimité. "Il s’équilibre à 2 567 106 € à l’ordinaire, c’est 28% de plus que le budget initial de 2022, note-t-elle. En raison entre autres de la hausse des frais de personnel, on a notamment dû prévoir trois indexations des salaires. Le fonds de réserve est bien moindre que d’habitude. La dotation communale augmente donc considérablement, de 26%, passant à 851 403 €. Les frais de fonctionnement diminuent par contre de 12%. À l’extraordinaire, le budget s’équilibre à 24 000 € sur fonds propres."

Le budget communal présente, lui, à l’ordinaire 12 101 977 € de recettes et 12 071 388 € de dépenses. "Les frais de personnel augmentent de 14,9% par rapport à la dernière modification budgétaire, avance le bourgmestre Marc Quirynen. L’indexation et l’engagement de personnel en sont les raisons. Les transferts sont en hausse de 12%, avec notamment les 26% supplémentaires pour le CPAS. À l’extraordinaire, les dépenses sont d’un peu plus de 6,4 millions. Mais toutes ne seront pas consenties, car on dépend des subsides pour des dossiers."

Ensemble: « On ne reçoit pas de subside »

Philippe Lefèbvre (min.-Ensemble): "On dit qu’on rentre des dossiers, mais on ne reçoit pas de subside. À l’ordinaire, le boni global n’est que d’1,3 million, contre 3 en 2021 et 2 en 2022. Les frais de personnel augmentent. C’est incohérent avec la digitalisation dans le cadre de smart city. À l’extraordinaire, la part de subsides n’est que de 15%, et la moitié concerne la halle de Forrières. Aussi, on dit qu’on rentre des dossiers, mais on ne reçoit pas de subside. Pour la toiture du CPAS, il y avait 70% à prendre en 2021. Le dossier n’a pas été rentré à temps. On a aussi raté le subside pour le hall sportif."

Au sujet de ce dernier, André Blaise, échevin des Sports, réagit: "Je ne sais pas pourquoi on ne l’a pas eu. J’ai demandé plusieurs fois le courrier".

Philippe Lefèvre répond: "Le dossier a été déposé en retard".

Ordinaire et extraordinaire ont été approuvés. Même si Ensemble a voté contre les deux, et Véronique Burnotte (min., indépendante) et Philippe Pirlot (min.-DcM) se sont abstenus pour l’extraordinaire.