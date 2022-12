La Commune de Bastogne va investir près de 20 millions € en 2023

"Un autre élément qui compte, c’est l’augmentation constante du nombre d’habitants et d’habitations, poursuit le mayeur. Bastogne compte 150 à 200 citoyens par an en moyenne et actuellement, 150 à 200 logements sont en construction. Cela permet une augmentation de 600 000 € au niveau de la recette de la taxe foncière, alors qu’elle a été abaissée (NDLR: de 2950 à 2850, en deux fois, en 2019 et 2022)."

Dans le budget ordinaire, cette hausse couplée à l’augmentation des fonds de transfert, dont le fonds des Communes (+1,4 million€), permet de gérer l’augmentation des dépenses. Ainsi, celles pour le personnel font + 10%, le fonctionnement + 18% et les transferts (CPAS, police,etc.) + 24%. "Nous présentons un boni à l’exercice propre de 101 000€, indique Bertrand Moinet, l’échevin des finances. C’est un très faible pourcentage sur la masse globale. D’autant que le budget global a augmenté de 25 millions€ en 2022 à 28,5 millions€ en 2023, soit plus 13%."

1,4 million€ pour les mouvements de jeunes

Et côté projets, que prévoit le budget extraordinaire en 2023 ? "L’autre grand objectif, c’est de réduire la facture énergétique, précise Benoît Lutgen. Dans ce sens, 15 dossiers viennent d’être acceptés et seront subsidiés, via UREBA, à 80% sur les 2 millions€ d’investissements. Cela concerne des écoles, l’académie de musique ou encore l’Hôtel De Ville. C’est une très bonne nouvelle". Parmi les autres projets avancés par l’échevin et son bourgmestre, le développement de la mobilité douce avec la réalisation de nouvelles jonctions pour le RAVeL et des aménagements pour un budget de 1,4 million€, en partie subsidié. "Il faut aussi citer la création d’une place à Bourcy, pour un peu plus d’1 million€, note Bertrand Moinet. Ainsi que la construction d’un bâtiment pour tous les mouvements de jeunesse, à la rue des Maies, où nous avons racheté les terrains. Le budget est de 1,4 million€ et nous espérons débuter les travaux début de l’an prochain. Enfin, il faut également citer tout ce qui est aménagement durable, comme des panneaux photovoltaïques, pour 3 millions€ et la sécurité routière pour 500 000 € ." Sans oublier le pôle culturel, qui devrait être terminé "fin de cette année". Au total, les investissements s’élèvent à 19,6 millions€.

Benoît Lutgen conclut: "Ce budget amène un peu de lumière dans un monde sombre. Il est solide, sérieux et avec de l’optimisme. À travers ce budget, nous apportons une forme de stabilité dans une période qui ne l’est pas. Entre autres grâce aux dispositions prises dans les années plus difficiles. Cela va dans le bon sens, c’est encourageant pour l’avenir."

Les élus de la minorité partagent-ils cet avis ? Réponse ce soir, lors du conseil communal qui débute à 20h à l’Hôtel de Ville.