Herbaimont: deux enfants dans la tourmente de la Bataille des Ardennes

Jeanne Draime se souvient encore très bien: "Quand les Américains ont appris qu’ils allaient être encerclés, ils ont empêché les Bastognards de sortir de la ville. C’était le 15 décembre 1944. La peur des Allemands étant si grande que maman nous a embarqués, tante Laure, Paul et moi avec Mme Hayertz et son fils Robert dans la Citroën 11 légère d’un Marchois"

Le SS et les deux poules

Le but est de se mettre à l’abri. La voiture n’ira pas plus loin qu’Herbaimont, parce que le pont sur l’Ourthe venait de sauter.: "Il y avait déjà eu des combats. Il y avait des morts sur les champs de neige. À la première maison où nous avons frappé, nous avons été accueillis dans une famille de 8 enfants. C’était la ferme Jacquet. Il y avait une grande cave de betteraves. C’était un bon abri. Nous sommes restés dans cette ferme un petit mois. Madame Jacquet nous nourrissait tous et avait bien du mal parce que les Allemands réquisitionnaient tout ce qu’ils trouvaient. Un jour, je l’ai vue se diriger pour récupérer des poules qu’un SS emportait. Un soldat allemand l’a retenue en lui disant: “ Ceux-là… même pour des poules ils vous fusilleraient ”. "

Parachutes sur Bastogne

De cette ferme à Herbaimont, les enfants Draime voient les parachutages sur Bastogne: "Pour nous, les enfants qui ne voyions pas le danger, ça paraissait très beau, dit encore Jeanne Draime. Il gelait très fort et on avait des glissades tout autour de la maison. Pendant les bombardements on se réfugiait dans la cave. Les adultes avaient peur, mais pas Paul qui descendait en roulant du haut du tas de betteraves. Nous étions en pleine bataille: un jour les Américains, un jour les Allemands. Un soir un Allemand a pris Paul sur ses genoux et l’a questionné."

« Y z’ont mis l’feu à no’s maujonnes »

Puis, cela a failli être la fin pour tous les occupants de la ferme Jacquet, dit Mme Draime: "Le soir du Nouvel An nous dormions tout habillés, mais sans chaussure. Il y avait des lueurs d’incendie un peu partout. Dans la nuit la fermière a crié “ Oh ! les cochons y z’ont mis le feu à no’s maujonne ! ”. Les SS avaient mis des motos sur des tréteaux dans les écuries, les avaient arrosées d’essence et y avaient mis le feu. Tante Laure nous poussait dans les escaliers déjà enfumés. Hélas, nous étions sans chaussure, elle a essayé de remonter les chercher, mais n’y est pas parvenue. Nous nous sommes retrouvés dehors terrorisés. Un des huit enfants de l’autre famille était resté dans le feu. J’ai appris il y a peu qu’on l’avait surnommé le sauvé. Tous les animaux ont brûlé sauf trois chevaux et deux vaches."

La petite troupe est hébétée et se met en marche dans le froid vers Sprimont (Sainte-Ode): "Il y avait beaucoup de brouillard, les moindres branchages nous paraissaient des arbres et les balles sifflaient. À Sprimont, nous avons frappé à plusieurs portes, et on nous a ouvert. Cette maison était près du pont du tram venant de Bastogne. Il y faisait horriblement froid maison: pas de chauffage, les fenêtres cassées."

Une espionne à Amberloup ?

Les Allemands ne se montrent plus. Jeanne Draime poursuit: "Un soir, on allait se mettre à table quand une fusillade et un tir de mitrailleuse ont retenti tout autour de la maison. Des soldats américains sont entrés en trombe et j’en revois qui grimpent à l’étage à toute vitesse en criant… Tous les adultes sont sortis. Un peu plus tard, il nous est revenu que d’autres femmes de gendarmes de Bastogne se trouvaient un peu plus loin, à Amberloup. Des Américains ont conduit tante Laure en jeep pour voir si c’était vrai. Le bruit s’est répandu qu’ils avaient trouvé une espionne…"

Puis, les bruits de canon s’estompent. La petite troupe décide de rentrer à Bastogne à pied. Une tante est à vélo et marche à côté des enfants qui s’agrippent au porte-paquet: "Le temps était au dégel, les arbres bordaient la route et de ces arbres tombaient des glaçons. Le vent était violent. Paul et moi nous tenions au vélo pour ne pas nous envoler et les semelles en bois de nos galoches glissaient. À mi-chemin de Bastogne, nous avons vu trois silhouettes noires au loin. La route était assez droite sur plusieurs km. C’était Messieurs Mathieu et Hayertz et papa qui venaient au-devant de nous. Il avait sous le bras un kilo de sucre qu’il avait trouvé et il nous l’apportait… À la gendarmerie, c’était la désolation. Les bâtiments étaient troués de toutes parts. Papa avait mis des couvertures pour boucher les ouvertures, mais il faisait si froid cet hiver-là.", conclut Jeanne Draime.