Feu vert pour la rénovation urbaine de Habay, pas pour la grand-rue de Marbehan

Le ministre Collignon a validé le projet de rénovation urbaine de Habay. "C’est l’aboutissement de 4 années de travail en réunion, réflexion, opposition, corrections, etc. et la porte ouverte à de nombreux projets sur le centre de Habay-la-neuve comme la construction d’une salle de spectacles, de l’aménagement de la Place Pierre Nothomb et subventions possibles pour les 15 prochaines années", annonce avec bonheur le bourgmestre Serge Bodeux.