Fâché, il dépose un conteneur devant l’administration à Etalle

Le vendredi 9 décembre dernier, Julien Lafontaine reçoit un courrier recommandé de la commune d’Etalle lui interdisant une fois de plus d’empierrer son terrain sur le zoning du Magenot, à Sainte-Marie-sur-Semois. "Depuis un an et demi, je me bats pour aménager ma propriété et ne reçois que des avis négatifs de la part de la commune. J’ai un terrain de 50 ares et je suis obligé tous les jours de manœuvrer mon camion sur la route et stationner mes conteneurs sur le bas-côté alors qu’un simple nivellement me permettrait de rester chez moi et ainsi éviter un accident", explique-t-il. Excédé par les refus de la Commune d’Etalle, il a déposé un conteneur devant l’administration communale d’Etalle, pour manifester sa colère.