A Lierneux, on pensait diminuer les taxes, mais on a renoncé

Il n’aura pas fallu dix minutes, mercredi, pour analyser le budget ordinaire. Il est vrai que les résultats en feraient pâlir certains. Sourire en coin, le bourgmestre André Samray expose: "Nous affichons un boni à l’exercice propre de 512 988 €. Un tel boni n’est pas monnaie courante dans les communes wallonnes." Les explications ? Le mayeur en épingle plusieurs, dont, notamment, l’augmentation de la dotation du fonds des communes et la taxe liée aux éoliennes. Le bourgmestre poursuit son exposé: "Nous avions pensé diminuer un peu les taxes. Mais une réunion entre le collège, le directeur financier et la banque Belfius nous incite à ne pas procéder de la sorte. On ne sait pas comment l’avenir sera fait entre coût de l’énergie, inflation, indexation. Il faut pourvoir traverser les autres crises s’il y en a. Ce n’est pas le tout de diminuer une taxe pour l’augmenter plus tard. Nous allons nous constituer un bas de laine."