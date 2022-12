Le budget explose à Aubange

Lundi soir, les conseillers communaux aubangeois se sont penchés sur le budget 2023. Un budget hors norme marqué par les effets de la guerre en Ukraine, qui se font pleinement sentir.

"Il n’y a pas grand-chose d’ordinaire dans ce budget ", commente d’ailleurs en préambule le directeur financier, Antoine Monhonval. Les dépenses ont grimpé de 3,2 millions € par rapport à 2022 (29,3 millions), et les recettes de 3,5 millions (31,2 millions).

La dotation à la RCA explose

Avec les multiples indexations des salaires, pas étonnant que les dépenses de personnel grimpent en flèche. La Commune prévoit malgré tout l’engagement de six agents dont un gardien de la paix, un animateur de rue ou encore un électricien.

Même constat pour les dépenses énergétiques. Par ailleurs la Commune doit payer les pompiers, la police, la crèche Les Poussins… qui eux aussi ont vu leurs frais augmenter.

Et puis, il y a la RCA (régie communale autonome) qui gère les infrastructures sportives de la commune, en ce compris la nouvelle piscine dont l’ouverture est espérée en novembre 2023. La construction du nouveau hall des sports devrait débuter en mai 2023. La dotation à RCA va doubler pour atteindre 761.822€ en 2023. En 2024, ce sera davantage encore (+1 million€).

« Une bouffée d’oxygène »

Les recettes sont elles aussi en forte augmentation, à commencer par le fonds des communes: +2,1 millions € ! "Une bouffée d’oxygène ", commente Christian-Raoul Lambert, échevin des Finances. Dans une moindre mesure, le fonds des frontaliers, l’impôt des personnes physiques (IPP) et le précompte immobilier rapporteront davantage également.

Attention à la dette

La dette, elle aussi, augmente, du fait de la hausse des taux d’intérêt. D’ailleurs, la Ville a prévu de moins emprunter en 2023, tout en réalisant des projets avec des montants comparables aux années précédentes (11 millions d’euros).

Comment les financer ? En puisant dans les réserves.

C’est un peu technique, on va donc vous passer tous les détails. L’utilisation d’1 million d’euros placé en provision permet de gonfler le boni à l’ordinaire. Ce boni va permettre de grossir d’1,8 million les réserves à l’extraordinaire. En puisant dans ses réserves, la Ville n’alourdit pas trop la dette. "Des recettes de vente immobilière sont également attendues", ajoute Christian-Raoul Lambert.

La dette correspondra à 15% des dépenses, en sachant que tous les emprunts prévus ne sont jamais réalisés. "La dette reste dans une proportion acceptable ", informe d’ailleurs Antoine Monhonval.

Reste que puiser 1 million € dans les provisions, ça peut susciter des inquiétudes. "Le principe d’une provision, c’est de mettre des moyens de côté pour les utiliser en cas de besoin, rappelle le directeur financier. Cela montre que les risques projetés se concrétisent. " La Ville ne compte d’ailleurs pas vider ses réserves et provisions, puisqu’il restera 2,1 millions en provision et au pire 1,84 million dans le fonds de réserve extraordinaire.

Dans l’opposition Luc Weyders parle d’un budget "bien ficelé". Il s’inquiète néanmoins de la charge de la dette. Éric Janson, chef de groupe TPA, souligne qu’il faudra "éviter de demander aux citoyens de mettre plus la main au portefeuille, car eux aussi sont pris à la gorge."

Le budget 2023 a été approuvé à l’unanimité !

Vite dit

Non à Vivalia

Sans surprise, les conseillers se sont prononcés contre le plan stratégique de Vivalia. À l’unanimité.

Lutte contre les dépôts sauvages

"On veut faire de l’année 2023, une année environnementale, en intensifiant la lutte contre les dépôts sauvages de déchets ", annonce le bourgmestre François Kinard.

Un package pour les infirmières

Le conseil a approuvé une série de mesures visant à valoriser le travail des infirmières en matière de: ancienneté, utilisation d’un moyen de transport personnel quand le trajet est impossible en transport en commun, téléphone professionnel, rappel quand on n’est pas de garde… Des valorisations qui pourraient bénéficier par ricochet à d’autres agents.

Maison des pêcheurs à Athus, ça avance

Le cahier des charges pour la construction de la maison des pêcheurs et la démolition du bâtiment de la pêcherie a été approuvé à l’unanimité. Coût du projet: 2,1 millions€.

Rénovations

Le conseil a approuvé le remplacement des châssis de fenêtres et portes extérieures pour 4 bâtiments communaux: salle polyvalente, rue du Village 1 et 3 à Aubange et la salle Odyssée 78 (que les fenêtres) à Battincourt. Le montant total s’élève à un peu plus de 400 000 € TVA comprise.

Le CPAS de plus en plus sollicité

La présidente du CPAS, Catherine Habaru, annonce que cela va être très compliqué pour le CPAS de boucler le budget 2023. La Ville devra peut-être augmenter sa dotation, qui s’élève à 2 099 797 €. Les demandes d’aide financière affluent auprès du CPAS. Il y a quelques mois, 130 personnes sur la commune bénéficiaient d’un revenu d’intégration sociale. Début décembre, elles étaient 181. "On est dans une situation où bon nombre de familles ne pensaient jamais devoir faire appel à une aide financière, mais on y est"