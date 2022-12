Vivalia 2025 : Les conseils médicaux des CSL et de l’hôpital de Marche regrettent la démission de Pascal Pierre et s'insurgent contre l'immobilisme

Les conseils médicaux regrettent cette décision. Ils souhaitent lui apporter leur soutien et à souligner la qualité du travail fourni par celui-ci tout au long de son mandat, toujours avec le souci du respect d’autrui et de l’intérêt général.

Prise de conscience

Les conseils médicaux espèrent à présent que le Conseil d’Administration et les décideurs dans leur ensemble prendront pleinement conscience du message résultant de cette démission.

"Le Docteur Pierre a été l’un des rares responsables de Vivalia à avoir véritablement incarné le projet" Vivalia 2025 ", en ayant constamment à l’esprit l’intérêt du patient et le bon fonctionnement des soins de santé dans la province. Malgré les crises, le Docteur Pierre a toujours œuvré à l’amélioration des relations entre les décideurs politiques et le corps médical, favorisant la confiance mutuelle et le dialogue, plutôt que le conflit stérile.

Le Docteur Pierre n’a pas hésité à proposer des solutions pragmatiques et structurelles, guidées par le seul intérêt du patient et soucieuses de maintenir une cohérence et une efficacité dans les soins prodigués. Malheureusement, il n’a pas été suivi par les décideurs. "

Les conseils médicaux sont contraints une fois encore de s’insurger face aux jeux politiques qui persistent à l’approche des différents scrutins de 2024, souvent guidés par des rivalités (sous-)régionalistes et des clivages partisans ou d’égo personnel.

"Alors que la période actuelle est particulièrement difficile pour bon nombre de citoyens, et particulièrement les plus précarisés, il est primordial que les décideurs se ressaisissent et s’inscrivent pleinement dans" Vivalia 2025 "en prenant conscience que les soins de santé des citoyens ne pourront s’améliorer qu’en unissant les forces respectives des décideurs et du corps médical, comme l’a toujours souhaité le Docteur Pierre", indiquent les conseils médicaux en conclusion de leur communiqué.