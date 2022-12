A Neufchâteau, le budget communal a été voté par 13 voix etr 4 abstentions

Le budget communal constituait le gros morceau de la soirée et, en l’absence du conseiller Pierre Otjacques (min.) excusé, le vote s’est soldé par 13 oui et 4 abstentions. Ce qui n’est pas souvent arrivé à Neufchâteau.

Le bourgmestre François Huberty a détaillé les grandes lignes de ce budget 2023: à l’ordinaire, les dépenses du personnel augmentent fortement + 38% soit 1,5 million d’euros par rapport au compte 2021 en raison des nouveaux engagements et de l’indexation des salaires. "C’est un choix. Il fallait engager des collaborateurs, notamment au service de l’Urbanisme. Il y a de plus en plus de dossiers et c’est de plus en plus complexe. Idem pour l’engage ment d’un informaticien propre qu’on doit recruter. C’est une nécessité. On engage aussi une personne au service des Travaux qui pourra venir en aide aussi au CPAS (entretien de la crèche notamment). On va engager un écoconseiller, poste important en cette période difficile sur le plan de l’énergie et de l’isolation. Il nous faudra aussi un mi-temps de plus aussi au secrétariat.", justifie le bourgmestre.

Le poste des frais de fonctionnement augmente de 30% (850 000€): chauffage, électricité, carburant, etc. Une personne va être recrutée "pour améliorer l’entretien des espaces verts. On voudrait aussi mettre en place, début 2023, une prime pour un audit énergétique. Ce serait un complément de celle de la Région", ajoute encore le mayeur.

Une dette de 180 € par habitant

On notera aussi l’augmentation des différentes dotations communales: au CPAS où on passe de 960 000€ à 1,1 million€ ; 400 000€ à la Zone de Secours (+ 5%) et 614 000€ à la zone de police (+ 10%)

La dette se monte à 180 € par habitant.

La vente de bois en 2022 a atteint des sommets avec 980 000 €. On a prévu 750 000€ pour 2023.

À l’extraordinaire, on prévoit des projets à court et moyen termes pour 7,9 millions d’€.

Le conseiller Yves Evrard (min.) demande "Pourquoi cette dotation de 200 000€ au home Le Pré Fleuri et 35 000 à la Régie communale autonome ?

Le bourgmestre répond qu’un plan d’action dans le budget est mis en place pour répondre au déficit du home et de la RCA: "On n’a pas d’autre choix que de donner de l’argent à ces deux structures importantes pour la commune", conclut-il.

Le conseiller Simon Defat (min.) "La trajectoire de ce budget n’est pas bonne, dit-il. L’exercice propre est en équilibre de 26 000 €, mais il l’est par un simple mécanisme de one shot, comme l’augmentation du Fonds des Communes par la Région wallonne pour que les communes puissent boucler leur budget et l’autre mécanisme, fédéral celui-là, est le calcul du revenu de l’impôt des personnes physiques non pas sur 12, mais sur 14 mois ; ce qui entraîne une recette plus importante pour les communes. L’an prochain, on ne bénéficiera plus de cette aide. Si on ne tient pas compte de ces deux apports au budget à l’ordinaire de cette année, on creuse encore la dette. L’équilibre est annuel et pas structurel. Tout comme le fonds de réserve (183 000 €) n’a jamais été aussi bas. Je recommande la prudence et qu’on reporte l’engagement des 3 équivalents temps pleins. Voyons s’il n’y a pas moyen d’optimaliser les ressources et de travailler en pluricommunalité."Le conseiller reconnaît toutefois qu’il y a du positif dans ce budget pour le sport, l’énergie, la piscine, le projet cœur de village, etc.

«Je ne peux laisser ce mensonge sans réponse»

Yves Evrard (min.) rejoint le point de vue de son colistier et se dit satisfait des travaux d’aménagement au lac, notamment la localisation du minigolf près des kiosques.

Le conseiller exhorte toutefois la majorité à se pencher sur la problématique des parkings.

Il souhaite aussi qu’elle mette l’accent sur le logement. Or, dit-il, "il y a une enveloppe de plus d’un milliard d’€ à la Région pour aider les communes à faire du logement, dont du social. Mais je ne vois rien dans le budget pour cela", conclut-il.

Le bourgmestre rétorque que pour lui, le budget ne prend pas une mauvaise trajectoire, mais qu’il est établi "en bon père de famille ".

Il rectifie les chiffres de M. Defat au sujet du boni: "Le budget global affiche un boni de 1,3 million d’€ et le compte 2022, qui viendra en mars devant vous, va même encore gonfler ce chiffre. Je ne pouvais pas vous laisser dire pareil mensonge. Peu de Communes peuvent se vanter, de surcroît d’avoir un bon bas de laine comme le nôtre ", conclut-il.

Éclairage la nuit

Le conseiller indépendant Vincent Parache dit que des personnes, dont des gens âgés, se plaignent de ce que l’on coupe l’éclairage la nuit, de minuit à 5 heures.

Centre culturel bientôt reconnu

La dotation au centre culturel passera de 25 à 50 000 €. Ce centre, a annoncé le bourgmestre, sera reconnu en tant que tel en 2023.