Viva for Life continue son show ce mardi

Tester la faucheuse gonflable

L’occasion de descendre en tyrolienne depuis le clocher de l’église Saint-Étienne et d’avoir une vue imprenable sur la place des 3 Fers et son Cube de verre. Dès 10 heures, les visiteurs pourront tester la faucheuse gonflable et relever le défi de tenir le plus longtemps possible sur un des plots situé au milieu de la faucheuse. Les artistes 3 Cafés Gourmands, Selah Sue et MeWhy viendront animer la scène en début de soirée. Rappelons que les dons sont possibles via le site www.vivaforlife.be – par téléphone 0800/30007 ou directement via l’urne du Cube à Bertrix.