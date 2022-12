Une plateforme locale et transfrontalière pour valoriser les invendus et les surplus alimentaires

"Nous invitons les producteurs et tous les acteurs qui peuvent être impliqués à rejoindre ce réseau, lance Jean-Paul Weles, directeur de l’ASBL Alimen’T, basée à Bastogne et chef de file du projet. L’idée est que les produits puissent être échangés ou vendus, tel quels ou en étant transformés. C’est pourquoi les entreprises de transformation ont leur importance dans ce réseau, comme le Futur simple, entreprise adaptée située à Sainte-Ode. Il faut également un réseau de distribution derrière, à l’image des CPAS ou de certaines associations." Côté transformation, la plate-forme permet même l’échange de recettes et propose différents guides pour accompagner les acteurs de terrain dans la valorisation des PSI.

Comment le rejoindre ?

Le réseau a été développé ces derniers mois, pour avoir une bonne base qui est déjà active. Et qui doit encore être étoffée pour plus d’efficacité et moins de produits perdus. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter projet.frugal@gmail.com.

La Centrale d’échanges transfrontalière est également accessible via l’adresse: www.interreg-frugal.eu.

Cette plateforme est le résultat d’un long travail de réflexion et de collecte d’informations, fruit d’une coopération transfrontalière entre 8 partenaires opérationnels situés sur le territoire de la Grande Région : Alimen’T (BE), CER (BE), Le Futur simple (BE), Partage ton frigo (FR), Dynapse (FR), htw saar (DE), IMS Luxembourg (LU) et le Pall Center (LU).

L’ensemble du processus a été repris dans un livre blanc, présenté à la fin du colloque de clôture organisé au Bastogne War Museum mercredi dernier. Le travail a été divisé en quatre parties. La première reprend l’état des lieux de la façon dont étaient gérés les PSI dans les différentes régions. "Il en est ressorti que les producteurs et magasins sont volontaires pour trouver des solutions, mais à condition qu’elles soient simples, peu coûteuses et rentables et que cela amène un plus pour leur image", résume Héloïse Antoine, de l’association française Partage ton frigo. Il est aussi apparu que des incitations fiscales existaient parfois, mais sans orientation claire au niveau européen et parfois contre-productives. "La France a une bien meilleure fiscalité du don que la Belgique : il faut aussi travailler là-dessus", complète Jean-Paul Weles.

La deuxième partie a consisté à réfléchir à une économie circulaire plutôt que linéaire, "pour une meilleure gestion", indique Héloïse Antoine. La troisième est axée sur l’importance de la transformation, "la clé pour diminuer les PSI". Les 8 partenaires ont d’ailleurs joint le geste à la parole en proposant un (bon) repas réalisé à base de PSI lors de ce colloque. Enfin, la dernière partie propose, elle, un cheminement, une méthodologie (une analyse prospective sur 5 à 10 ans) à suivre, après avoir "étudié l’impact de chaque facteur, pour proposer des scénarios et schémas qui améliorent la gestion".

Présente pour soutenir ce projet, la députée provinciale Coralie Bonnet, qui a souligné son importance accrue vu la crise qui impacte nombre de citoyens, y voit une belle rampe de lancement: "Améliorer le volet logistique, pouvoir proposer un service de préparation et conditionnement des produits, affiner les menus au sein des cuisines de collectivités… sont autant de leviers permettant d’alimenter le territoire de produits du cru et par ailleurs de lutter contre le gaspillage alimentaire. Cette journée de clôture n’est donc évidemment pas une fin en soi ! Mais bien un des premiers jalons d’une dynamique cruciale."

Si la plate-forme parvient à être véritablement efficace, voilà une solution qui pourrait enrayer en partie ce gâchis quotidien.