La Roche : Une patinoire de 600 mètres carrés, malgré la crise

Pour eux et surtout pour la patinoire du quai de l’Ourthe à La Roche, une météo polaire évite que les infrastructures de refroidissement de la glace tournent à plein régime.

Et, en cette époque de crise énergétique, cela n’est pas rien.

Prix revus à la hausse

Cette crise qui, bien avant l’ouverture de la patinoire, a été source de nombreuses interrogations au sein de la société rochoise qui, depuis 2019, se charge de l’organisation de celle-ci: "Il y a quelques années, nous avons acquis le chapiteau qui abrite la patinoire. Plus de location donc, la structure nous appartient. Avec le matériel à notre disposition, nous avons pris le risque, car il y en a bien un, d’organiser l’événement malgré les incertitudes. C’est à notre sens un plus pour notre région", explique Manu Goldschmidt.

Il ajoute: "Malheureusement, pour équilibrer notre budget, nous avons revu nos prix un peu à la hausse. Impossible de faire autrement. Cependant, des formules “abonnements” existent."

La patinoire, de plus de 600 m2, accueille depuis quelques semaines de nombreux adeptes de la glisse.

Parallèlement, une cafétéria chauffée jouxte la glace et permet une vision optimale sur cette dernière.

Curling, concert, écoles

La patinoire propose plus qu’un simple tour en patins. Plusieurs matchs du Mondial de foot y ont été retransmis. D’autres activités s’y dérouleront. En janvier, le désormais célèbre tournoi de curling reprendra ses droits et, pour la première fois, le 7 janvier, il y aura un concert donné par un cover band. "Nous proposerons encore des formules pour les entreprises, les écoles. Un réveillon de Nouvel An est également possible au sein de notre cafétéria", souligne toujours Manu Goldschmidt. La patinoire de La Roche est accessible jusqu’au 15 janvier prochain.

084 41 19 00 ou www.ardenne-aventures.be