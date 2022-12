Ugo Janssens, citoyen d'honneur de Vielsalm et écrivain à succès, n’est plus

Il y avait élu domicile, dans la commune de Vielsalm. Une Commune qui lui avait décerné, il y a une dizaine d’années, le statut de "citoyen d’honneur". C’est qu’Ugo Janssens était loin d’être un inconnu dans le mode littéraire du nord du pays. Un succès qui avait été reconnu au-delà de la frontière linguistique, notamment avec la traduction de plusieurs de ses ouvrages. Au panthéon de ces derniers, "Ces Belges les plus braves: histoire de la Belgique gauloise", sorti au milieu des années 2000 et salué par la critique. Rigoureux, chercheur patenté, vulgarisateur, Ugo Janssens avait reçu de nombreux prix pour son travail.

Combats

Derrière ce bourreau de travail, cet infatigable chercheur, se cachait un humaniste, un homme qui se souciait de son prochain. Ugo Janssens, qui avait poussé ses premiers cris en novembre 1947, était malvoyant. Et il n’a eu de cesse de travailler, utilisant notamment sa notoriété, pour rendre, à ceux qui souffraient du même handicap, la vie plus facile. Il a collaboré avec la ligue Braille sur plusieurs projets, a ouvert un gîte adapté aux malvoyants, et avait également été organisateur et vainqueur de compétitions automobiles virtuelles. Ugo Janssens était également un observateur très attentif de la société, notamment celle de notre pays. Et lorsque la Belgique a eu des sursauts nationalistes et séparatistes, il nous confiait: "C’est incompréhensible. Nous sommes avant tout des êtres humains. Je suis un Ardennais d’importation, mais je me sens chez moi ici à Vielsalm. La Flandre restera toujours ma région natale, celle où je suis né."