Les gros chantiers prévus à Bertrix sous la loupe

1.La maison des scouts et ses environs

Pour le futur aménagement de la maison des scouts qui se trouve à proximité de la Maison des Générations, il s’agit d’un ancien bâtiment en pierres qui sera conservé avec la réalisation d’un parc à l’arrière. Et de l’autre côté, la démolition de deux maisons dont la Commune a fait l’acquisition pour y refaire du logement qui est une obligation dans le cadre de la rénovation urbaine. Ce projet comprend aussi la rénovation de la rue du cimetière avec l’aménagement de places de parking. Au niveau des chiffres, on arrive à un montant de 2 800 000 € avec un subside de 2 404 000 €.

2. Acquisition et démolition de deux «chancres»

Il s’agit de la démolition de deux bâtiments dits de l’ancien Beldi dans le quartier de la gare et des anciens sites Delhaize et Champion situés à la rue de la Jonction. Pour ce qui concerne l’ancien Beldi, la volonté communale est d’y construire des espaces communautaires et du logement ainsi que la possibilité d’y voir s’installer du commerce de proximité.

Passé les stades de l’acquisition et de la démolition, l’important sera de trouver un partenariat public-privé. Pour la phase concernant l’ancien Beldi, il est prévu la construction d’un rond-point afin de limiter la vitesse dans la rue de la Gare.

3. PCDR à Auby et Biourge

Il s’agit de l’aménagement de la place de Biourge pour laquelle un permis d’urbanisme a déjà été octroyé. Bourgmestre et échevin espèrent le début des travaux dans le courant de l’année 2023. Pour Biourge, le montant des travaux s’élève à 400 000 € avec un subside de 240 000 €. En ce qui concerne Auby, les montants respectifs s’élèvent à 400 000 € et 275 000 € de subsides.

À Biourge, on procédera au déplacement du monument aux victimes des guerres et l’aménagement d’une placette avec parkings sécurisés ainsi que des espaces de convivialité.

À Auby, il s’agit de matérialiser la voirie et les trottoirs. Les aménagements tant à Biourge qu’à Auby seront réalisés en conformité avec les remarques émises lors de la consultation avec les habitants.

4. Quartier Géraupré et tennis club

Le quartier de Géraupé se verra doter d’une aire multisport au cœur des habitations avec également des espaces de convivialité. Sans oublier l’aménagement des trottoirs et de la voirie. Le tout sera réalisé en parallèle avec la rénovation des logements réalisée par le Foyer Centre Ardenne.

Pour le site du tennis club, il s’agit de la rénovation des bâtiments avec une isolation en vue d’une rénovation énergétique de la structure sportive. Avec des montants de 500 000 € subsidiés à hauteur de 389 000 €.

Pour ce qui est des montants au niveau du quartier Géraupré, il est question d’une évaluation de 1 300 000 € dans le cadre d’une enveloppe fermée.