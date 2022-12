La vente du Waikiki et du Midway à Athus est relancée

"On va retenter une nouvelle vente conjointe via enchères sur le web, mais en allégeant les conditions ", explique François Kinard. Il n’y aura plus d’obligation d’abattre les bâtiments. Un permis pour un projet devra être obtenu au niveau communal dans les 5 ans, avec une date fixée pour les travaux. L’acquéreur bénéficiera de cinq années supplémentaires pour réaliser les travaux. Soit un délai total de dix ans.

"Si rien n’est fait dans les dix ans, il aura l’obligation d’abattre, s’il n’abat pas, la Commune le fera aux frais de l’acquéreur", ajoute le mayeur. L’objectif étant d’effacer ce chancre au cœur d’Athus.

"Dix ans, c’est long !", s’exclament Brigitte Cordonnier (TPA) et Isabelle Lardot (Les Engagés.com). "On imagine que l’investisseur qui va acheter ces bâtiments voudra en faire quelque chose, et ne pas laisser les bâtiments à l’abandon", répond François Kinard.

Stéphane Goosse (ind.) se souvient qu’il était question d’abattre ces bâtiments et de créer une sorte de placette pour aérer la rue. "Pourquoi a-t-on abandonné cette idée ?", demande-t-il. "Parce qu’on n’a jamais pu obtenir les subsides" site à réaménager ". C’est pour cela qu’on est parti sur l’idée d’une vente commune ", rappelle le mayeur.

Unanimité pour relancer la vente, avec des conditions allégées.